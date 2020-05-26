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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مغني الراب "ولد الكرية" بمدينة فاس
جرى، مساء اليوم، توقيف مغني الراب المعروف بـ"ولد الكرية"، والذي كان يشكل موضوع شكاية بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف 3 تلاميذ خلال شهر رمضان.
الموقوف كان مطالبا، أيضا، بتنفيذ عقوبة الإكراه البدني المحددة في 20.200 درهم أو قضاء عقوبة الحبس في حالة عدم الأداء، إثر إدانات نقدية متراكمة في ذمته في عدة قضايا جنحية تتعلق بجرائم مختلفة.
ووُضع "ولد الكرية" تحت الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بفاس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
غير اجي و تحدا دولة و هو كله اخطاء
لمادا لم يتكلم اي احد مع بزيز لانه رزين و لن يجدوا هفوة للمرور اليه حتى في عهد البصري
المغرب إلى أين أنت ذاهب ؟