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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مغني الراب "ولد الكرية" بمدينة فاس‎

الأمن يوقف مغني الراب "ولد الكرية" بمدينة فاس‎

الأمن يوقف مغني الراب "ولد الكرية" بمدينة فاس‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:35

جرى، مساء اليوم، توقيف مغني الراب المعروف بـ"ولد الكرية"، والذي كان يشكل موضوع شكاية بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف 3 تلاميذ خلال شهر رمضان.

الموقوف كان مطالبا، أيضا، بتنفيذ عقوبة الإكراه البدني المحددة في 20.200 درهم أو قضاء عقوبة الحبس في حالة عدم الأداء، إثر إدانات نقدية متراكمة في ذمته في عدة قضايا جنحية تتعلق بجرائم مختلفة.

ووُضع "ولد الكرية" تحت الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:40
لا أعلم لما يتهم كل من ينتقد النظام
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2 - مغربي قح الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:40
ايوا على سلامتوا بقى تايقلب عليها تاجابها فراسوا.دابا دخل غني مع راسك على خاطرك تاطيب!
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3 - Casa الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:40
هذا مابغاش يرتاح من مصيبة لمصيبة الله يعفوا على خونا
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4 - Khalid الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:41
لا ديدي لا حب الملوك !¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡
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5 - سعيد الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:42
الشرطة في مواجهة المجرمين وقطاع الطرق والعصابات الإجرامية تحية احترام لكل رجال الشرطة
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6 - عبدالله الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:42
شوف دبا اصحاب عاش الشعب واش يعتقوك
غير اجي و تحدا دولة و هو كله اخطاء
لمادا لم يتكلم اي احد مع بزيز لانه رزين و لن يجدوا هفوة للمرور اليه حتى في عهد البصري
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7 - الحطايزي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:42
تهديد ثلاثة تلاميذ خلال شهر رمضان ! هل استأنفت الدراسة في مدينة فاس دون علم وزارة التربية الوطنية
المغرب إلى أين أنت ذاهب ؟
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8 - abousalma الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:46
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة.باراكا من الدسارا
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9 - امين فاس الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:49
Nous avons atteint la décadence morale jusqu'à ce que l'art soit souille
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10 - فاسي الثلاثاء 26 ماي 2020 - 21:49
هو خاسر آه، ولكن كيبين على حقيقة بزاف ديال الناس لي الصحافة المغربية مكتقدرش تهضر عليهم، الله يهديه ويطلق سراحو
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