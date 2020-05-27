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الرئيسية | حوادث | أمن فاس يوقف أربعينيا في ملف ترويج المخدرات

أمن فاس يوقف أربعينيا في ملف ترويج المخدرات

أمن فاس يوقف أربعينيا في ملف ترويج المخدرات
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 27 ماي 2020 - 05:55

أوقفت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة في مدينة فاس، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات وعدم الامتثال والتهديد بإيذاء نفسه وتعريض حياة الغير للخطر.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني، فقد تدخلت عناصر فرقة مكافحة العصابات بتاريخ 17 أبريل المنصرم من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات، غير أنه أبدى وقتها مقاومة عنيفة وهدد بالانتحار من نافذة منزله. كما عمد، بالتواطؤ مع شقيقته، إلى تعريض حياة طفلتيه للخطر، من خلال التهديد بإلقائهما من نافذة المسكن الموجود في الطابق الثالث من عمارة سكنية.

ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة التي باشرتها مصالح الأمن، فضلا عن توقيف المشتبه فيه بمنطقة بنسودة، من ضبط شقيقته التي يشتبه في تورطها في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف مصدر هسبريس.

واحتُفظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضعت شقيقته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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