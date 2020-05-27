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كُتّاب وآراء
تنسيق أمني يُجهض حلم أفارقة بالهجرة في طانطان
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الاثنين، شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأورد مصدر أمني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية، مكّنت من توقيف المشتبه فيه داخل منزل بمدينة طانطان، وبرفقته 3 مرشحين للهجرة السرية ينحدرون بدورهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما أسفر التفتيش عن حجز قارب مطاطي يشتبه في تسخيره في عمليات الهجرة غير الشرعية.
واحتُفظ بالمنظِّم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين استُمع إلى المرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الشبكة الإجرامية.
يُشار إلى أن هذه العملية الأمنية، تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.