عشرات برقيات البحث تجر "جحموم" إلى درك بلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

وضعت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي لبلفاع، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، حدًّا للنشاط الإجرامي لمبحوث عنه، يُشكّل موضوع العشرات من مذكرات البحث الصادرة عن المراكز الترابية للدرك التابعة لسرية بيوكرى، لاسيما بلفاع، ماسة، سيدي بيبي وبيوكرى.

وجرت عملية التوقيف بمنطقة آيت ميمون، التابعة لجماعة سيدي بيبي، حين انتبه دركيان إلى تواجد المبحوث عنه بتهمة حيازة وترويج المخدرات بإحدى محطات الوقود، إذ حاول الفرار على متن دراجة نارية. كما أبدى مقاومة عنيفة في وجه الدركيين قبل أن يتم شلّ حركته وتصفيده.

وسُلم الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية، إلى مصالح الدرك بالمركز القضائي بسرية بيوكرى، من أجل تعميق البحث معه والكشف عن جميع ملابسات نشاطه الإجرامي المتعدّد. كما انتقلت عناصر الدرك بالمراكز التي أصدرت في حقه برقيات البحث إلى المركز القضائي بغاية الاستماع إليه حول موضوع تلك البرقيات.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيه، الملقّب بـ"جحموم"، الذي كان يقطن بدوار "آيت علي" في جماعة إنشادن، تحت تدبير الحراسة النظرية قصد البحث والتقديم أمام العدالة، في أفق الكشف عن جميع ملابسات وظروف القضية.