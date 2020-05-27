تفكيك معملين سرّيين للماحيا قرب الفقيه بنصالح

حميد رزقي

حجزت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، أزيد من 1100 لتر من مسكر "الماحيا"، و7 أطنان من "الشريحة المخمرة"، في حملة أمنية، الثلاثاء، أسفرت عن تفكيك معملين سريين لصناعة هذا المسكر التقليدي.

مصادر هسبريس أفادت أن الحملة تواصلت منذ صبيحة الثلاثاء إلى حدود الرابعة بعد الزوال، واستهدفت أوكارا لتجار هذه السموم بمناطق صعبة الولوج على ضفاف نهر أم الربيع بدواري أولاد السلطان وأولاد زاير، إلى جانب مناطق أخرى تابعة لقيادة حد بوموسى نواحي الفقيه بن صالح.

وذكرت المصادر ذاتها أن العملية أشرف عليها قائد المركز إلى جانب 10 أفراد آخرين من عناصره، وتمكنوا من حجز الكميات المذكورة وعدة معدات تستعمل لصناعة هذه المادة. كما تم توقيف شاب عشريني في الوقت الذي لاذ فيه آخرون بالفرار إلى وجهات مجهولة.

ووُضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لمواجهته بالمنسوب إليه.