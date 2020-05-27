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الرئيسية | حوادث | أمن سلا يداهم مقهى مفتوحا ويوقف 11 شخصا

أمن سلا يداهم مقهى مفتوحا ويوقف 11 شخصا

أمن سلا يداهم مقهى مفتوحا ويوقف 11 شخصا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 02:18

داهم أمن سلا، أمس الثلاثاء، مقهى كان قد فتح أبوابه أمام مجموعة من الزبائن بتابريكت، حيث تمكن من إيقاف مالك المقهى البالغ من العمر 42 سنة.

كما تم، خلال نفس العملية، إيقاف 11 شخصا ونادلا، وحجز 2000 درهم وورق لعب (كارطة) كان الموقوفون يقامرون بها.

وقد تم وضع الجميع رهن تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة.

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