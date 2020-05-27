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الرئيسية | حوادث | ستيني يعتدي على زوجته وينهي حياته شنقا في فاس

ستيني يعتدي على زوجته وينهي حياته شنقا في فاس

ستيني يعتدي على زوجته وينهي حياته شنقا في فاس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:40

أقدم رجل ستيني على تعريض زوجته الستينية لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يقرر وضع حد لحياته بشنق نفسه وسط منزله في مدينة فاس.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام الزوج، البالغ من العمر 67 سنة، بتعريض زوجته، البالغة بدورها 67 سنة من العمر، لطعنات خطيرة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، داخل منزل الزوجية بحي ظهر الخميس بفاس.

البلاغ أردف أن أسباب ودوافع الواقعة تهمها أبحاث وتحريات حاليا، من أجل تحديدها، بما في ذلك إقدام الرجل الستيني على وضع حد لحياته شنقا داخل المنزل نفسه.

وقد تم نقل الزوجة الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وتتواصل الأبحاث التمهيدية لتحديد كافة الظروف المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ودوافعها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - mohamed الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:45
حسبنا الله ونعم الوكيل لمدا تزق ارواح المسلمين ظلم
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13
2 - said الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:46
ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
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-6
3 - abdo الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:48
لا حولا و لاقوة إلا بالله ما أسباب هاد الضاهرة التي أصبحنا نسمعها انتحار انتحار اللهما لطفا بينا
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13
4 - مراقب الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:53
هذه علامات الحجر الصحي السلبية وظروف الحياة المادية ومشاكل الزوجية والجهل والتخلف وكل هذا فأغلب المغاربة في فوهة المدفاع بسبب هذا الحجر والدولة في خدمة الفقييييييييييير
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14
5 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:53
كل يوم نسمع مثل هذه الأخبار انتحار وقتل. كورونا فضحت المستور وأبانت عن الهشاشة المادية والروحية التي يعيشها المجتمع المغربي
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22
6 - سهيل الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:54
مؤسف للغاية أن تنتهي حياة زوجبة ربما دامت أكثر من 40 سنة بجريمة بشعة من هذا النوع. بالتأكيد سيكون السبب هو العناد الذي يركب رؤوس النساء. والذي يغديه الشيطان للوصول إلى الطلاق أو القتل كما في هاته الحالة. يذخل الشيطان دائما من الحلقة الأضعف وهي الزوجة ليحقق الفوز. استفيقوا يا نساء فقد أذخل الشيطان منكم أعدادا هائلة النار. بسبب نكرانكم الرجال. هذا ما أخبر به الرسول الكريم في رحلة الإسراء والمعراج.
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-4
7 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:55
نسأل الله أن يثبتنا على طاعته ويرزقنا حسن الخاتمة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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0
8 - ناصر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:57
رحمه الله تعالى وشفاها وعافاها.النساء بطبعهن نgارات منغصات للحياة عقلهن ناقص يجعلن الحياة لا تطاق إلا من رحم ربك.يستمر معهن هذا الطبع رغم كبرهن في السن
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9 - الوطني الحر الأربعاء 27 ماي 2020 - 10:59
قد يجتر العدميين الغوغاء أسطوانتهم البليدة ويفسرون هذه الحادثة ب"الفقر" وب"تقاسم الثروة" وب"العيش الكريم" و.... كما عادتهم...
لكن حسب رائي أن تراكم الخلافات والخصومات التي قد تدوم بين الزوجين لعشرات السنين يطير معها كل الاحترام الذي يجب أن يكون بينهم، لتفضي في النهاية لمثل هذه النتيجة للأسف.
بنادم كا يقول نصبر على ود الأبناء، لكن غالبا ما تضن ألزوجة أن صبر الزوج هو ضعف وهوان منه وتتمادى في فظاظتها وتقل عنه الاحترام يوم عن يوم ويستمر الاحتقان الى أن ينفجر وينتهي بمثل هذه المآسي.
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10 - [email protected] الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:08
الى التعليق رقم 2 راه الزوجة ماماتتش راها كتعالج فالمتشفى
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11 - oujda الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:11
أسي said راه الزوج هو لي توفى الله يرحم ويغفر ليه أما الزوجة راها فالمستشفى نتمناو ليها الشفاء العاجل ولا حول ولاقوة الا بالله
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12 - Yucef الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:16
عناد كاين و لكن ليس مبرر للقتل، صافي غادي نبداو حنا نتقاتلو وقتما تعاندنا، الضحية هنا هي المرأة، راجل كانت عندو فكرة الإنتحار من زمان، على الأقل يقتل راسو و عسى الله يرحمو، حاول يقل نفس و قتل راسو، فين غادي؟ يا رب السلامة
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13 - hana الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:19
هدشي ماشي سبب كورونا والحجر الصحي ودليل اننا كنعيشوا هدا حالات مند زمن والفقر حتى هو ماشي سبب البعد عن الدين ودليل انا نسبة الانتحار فدول غنية ك سويسرا مرتفع وهناك عدد من معتقلين فسجون سنين ومنتحروش وناس ففقر وحرب ومنتحروش عيب فنفوسنا لبعدت عن الدين وصبح كل واحد اناني كيفكر غير فراسوا وطغات الماديات علينا
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14 - برشلونة الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:20
جرائم تسمعها فقط في مدن الداخل يقتل أباه و ابنه أو يغتصب أمه وأخته أو مجموعة من الصعاليك يغتصبون امرأة عمرها 90 سنة ... إلى آخره من التصرفات التي يتعفف الحيوان من القيام بها.

بينما يمسح القائد والمقدم والشرطي به الأرض ويستعبده طول حياته ولا يستطيع فتح فمه، إنهم العبيد المغاربة.


انشر يا هسبريس
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15 - الله يلطف الأربعاء 27 ماي 2020 - 11:27
كل النهار في هذه الايام ديال الحجر الصحي كنسمعوا واحد انتحر حتى اصبح خبر عادي وديما الشرطة المختصة كتدير بحت عن السبب وكالعادة لا نتائج لان السبب الرئيسي كما هو واضح للجميع هو الفقر التهميش اليأس وبنادم تسد عليه لمدة شهرين بلا ما تراعي الدولة لحالته هل هو مريض هل هو في حاجة إلى المساعدة.اما بالنسبة لي حاجة واحدة الي بقات راسخة في راسي في ايام الحجر هي ادخل لمك لدارك وسد عليك ومداك النهار وانا ساد علي حتى يقولو لينا اخرجوا
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