24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:34
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دراسة رسمية تطالب بدعم فصائل "الألتراس" أمام عنف الملاعب
- "مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا"
- الاختبارات الجينية تحمي طفلك من عيوب القلب الخلقية
- سفارة المغرب في بريتوريا تحتفي بالقارة الإفريقية
- ازدحام أيام العيد يدفع إلى إغلاق "مخابز درب غلف"
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"هتك عرض قاصرين" يجر طبيب أطفال إلى التحقيق
بأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت الشرطة القضائية بمدينة تمارة أخصائيا في طب الأطفال تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بـ"هتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة".
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريسـ فإن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين، يبلغان من العمر 13 و17 سنة، باعتبارهما ضحيتي عملية تغرير واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مرسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأورد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
لديه الشجاعة لاغتصاب الأطفال والعجزة وقتل أمه وأبيه وإغتصاب أخته ولكنهم لا يملك الشجاعة أبدا لمواجهة ظلم القائد أو الشرطي أو المسؤول أو الدفاع عن عرضه وكرامته المسلوبة من زمان.
هذا هو تعريف الانسان المغربي.
انشري يا هسبريس
...........وجوب الاعدام في حقهم واخذ العبرة......واحسرتاه لحدود الله واتباعها ان طبقت????
ماذا ننتظر من طبيب كهذا ؟