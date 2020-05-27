24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3421:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب التعريب" يواكب الجائحة بإصدار "معجم مصطلحات كورونا" (5.00)

  2. معمل كورونا (5.00)

  3. الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" تتوزع على ثلاث جهات مغربية (5.00)

  4. حفّار قبور يغتصب مغربية عالقة بمليلية المحتلة (5.00)

  5. ستيني يعتدي على زوجته وينهي حياته شنقا في فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "هتك عرض قاصرين" يجر طبيب أطفال إلى التحقيق

"هتك عرض قاصرين" يجر طبيب أطفال إلى التحقيق

"هتك عرض قاصرين" يجر طبيب أطفال إلى التحقيق
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:15

بأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت الشرطة القضائية بمدينة تمارة أخصائيا في طب الأطفال تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بـ"هتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة".

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريسـ فإن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين، يبلغان من العمر 13 و17 سنة، باعتبارهما ضحيتي عملية تغرير واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مرسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأورد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - zozo الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:24
اش هاذ المصايب ولينا نسمعو كل نهار ،انا بعدا عقلي مبقاش يستوعب هاذشي ،واش حنا بصح مسلمين ولا مزورين ، حسبنا الله ونعم الوكيل ،كثر الفساد في البر والبحر ،ياربي حفظ عبادك صالحين الطيبين من الميكروبات البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
2 - mehdi a2c الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:24
و سير نتا دي ولادك لبيدياتر الخوت كول واحد يقابل ولادو و يسولهوم شنو دارو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
3 - zozo الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:24
اش هاذ المصايب ولينا نسمعو كل نهار ،انا بعدا عقلي مبقاش يستوعب هاذشي ،واش حنا بصح مسلمين ولا مزورين ، حسبنا الله ونعم الوكيل ،كثر الفساد في البر والبحر ،ياربي حفظ عبادك صالحين الطيبين من الميكروبات البشرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
4 - هالة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:27
آش هاد المنكر لي ولينا عايشين فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
5 - سعيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:27
هذا الطبيب والوسيط إذا تم تأكيد فعلهما يستحقون الحكم بالإعدام نطلب من المحكمة عدم التساهل أو التسامح معهم بفعلهم هذا فهما يدخلني في خانة الإرهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - N.H الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:32
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم إنعدمت الثقة في أي كان أصبح من المستحيل أن ترسل أبنائك أو زوجتك...لوحدهم سواء عند الطبيب أو المعلم أو.....يجب تطبيق عقوبات جد قاصية في كل من سولت له نفسه فعل مثل هذه الأفعال المشينة و المنحطة و محاكمثه على المباشر حتى يكون عبرة لكل حيوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - برشلونة الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:32
دائما نسمع هذه المصائب في مدن الداخل سلا فاس كازا الرباط برشيد سطات ...

لديه الشجاعة لاغتصاب الأطفال والعجزة وقتل أمه وأبيه وإغتصاب أخته ولكنهم لا يملك الشجاعة أبدا لمواجهة ظلم القائد أو الشرطي أو المسؤول أو الدفاع عن عرضه وكرامته المسلوبة من زمان.

هذا هو تعريف الانسان المغربي.


انشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - والعداووووو!!!! الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:37
حاميها حراميها.....هدشي بزاف اعباد الله!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - simo الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:39
يا ربي تلطف بنا آش هاد المنكر ولينا كنسمعو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - زوجة سائق طاكسي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:40
جريمة في حق الطفولة لا تسامح مع المغتصب المجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - ilyess الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. المفروض الطبيب نتيقو تقة عمياء. الي عندو شي طفل يديرو فعينيه. و.يحضيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - زعيتر الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:41
الحل هو تشريع عقوبة الإعدام في حق كل من ثبث فعليا اقباله على مثل هاته الافعال بعد تحريات عميقة ودقيقة تفاديا للشكايات الكيدية التي يجب هي الاخرى تشديد العقوبات بشانها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - مواطن مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:45
لابد للقضاء ان يتعامل مع مثل هذه القضايا بجدية مع اعتبار صفة الفاعل من ظروف التشديد كما ينص على ذلك القانون الجنائي، ولا مجال للتنازل عن قضايا اطفال ابرياء. يجب اعطاء العبرة. عار هادشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
14 - الوحوش البشرية الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:45
داك نهار طبيب يبيع القرقوبي.... و دابا هاد الوحش.... ما بقات الطقة حتى فشي واحد...حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - MUSLIM 7 الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:49
لاحول ولا قوة الا بالله.اللهم هذا منكر
...........وجوب الاعدام في حقهم واخذ العبرة......واحسرتاه لحدود الله واتباعها ان طبقت????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - مندهش الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:52
اوا مشكيلة هادي ملي pediatre لي المفروض انه هو لي كيعتني بالاطفال ايغتصبهم فين انديو ولادنا ادوزو ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - bamssi الأربعاء 27 ماي 2020 - 12:53
العقد النفسية تفشت في مجتمعنا بشكل غريب
ماذا ننتظر من طبيب كهذا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.