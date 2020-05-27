"هتك عرض قاصرين" يجر طبيب أطفال إلى التحقيق

هسبريس من الرباط

بأمر من النيابة العامة المختصة، وضعت الشرطة القضائية بمدينة تمارة أخصائيا في طب الأطفال تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن قضية تتعلق بـ"هتك العرض والتغرير بقاصرين واستغلال وضعيتهم الهشة".

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريسـ فإن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة كانت قد توصلت بشكاية من أولياء أمور طفلين قاصرين، يبلغان من العمر 13 و17 سنة، باعتبارهما ضحيتي عملية تغرير واستدراج بواسطة محتويات رقمية ذات طبيعة إباحية مرسلة من طرف طبيب متخصص في طب الأطفال، بوساطة من شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأورد المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الطبيب والوسيط المشتبه فيهما، وحجز كل الأجهزة والمعدات المعلوماتية التي استعملت في إرسال وتقاسم المحتويات الإباحية، وذلك بغرض إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار الرقمية.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيب والوسيط المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، وتحديد كافة الضحايا المفترضين لهذه الجرائم.