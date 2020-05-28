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"سرقة سيارات" تضع شخصا في يد أمن مراكش
الخميس 28 ماي 2020 - 06:30
أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شخصاً يشتبه في تورطه في السرقة.
جاء ذلك بعدما فتحت مصالح الأمن بمراكش بحثا قضائيا إثر توصلها بشكايات حول تعرض سيارات للسرقة بحي تاركة بمقاطعة المنارة.
ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة على خلفية آخر شكاية عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه.
وساعدت نتائج الخبرات التقنية والعلمية التي تمت على مختلف وسائل الإثبات المأخوذة من مسرح الجريمة في التوصل إلى كون المعني بالأمر من قاطني التجزئة السكنية نفسها التي تمت بها محاولات السرقة من داخل سيارات.