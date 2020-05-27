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الرئيسية | حوادث | الاستئناف يؤيد إدانة "أبو النعيم" بالحبس والغرامة

الاستئناف يؤيد إدانة "أبو النعيم" بالحبس والغرامة

الاستئناف يؤيد إدانة "أبو النعيم" بالحبس والغرامة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:10

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم.

واقتنعت الهيئة الناظرة في الملف بالاتهامات الموجهة إلى "أبو النعيم"، البالغ 64 سنة من العمر، والمعتقل منذ 20 مارس المنصرم بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

التهم تضمنت "التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة، والتحريض على الكراهية".

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن "فيديو" ظهر فيه الشيخ السلفي وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية.

وتضمنت تصريحات أبو النعيم عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:20
سنرى قضائنا " النزيه" بكم سيحكم على المهرج المعتقل بسبب ازدراء دين المغاربة ، ابو النعيم سنة ، مي نعيمة سنة ، مو الكاسكيطة سنة الزفزافي عشرين سنة ، المهرج ...........
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5
2 - قولوا العام زين الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:23
هاد الشيخ سيحدو حدو الفيزازي من بعد الحكم مفاوضات ثم عفو ثم إحضاره في برامج تلفزية وطنية ثم الصلح مع السلطة ومن بعد إلى المصائب الكبرى في الزواج من القاصرات وإصدار الفتاوي الملائمة لطالبها يمينا و شمالا وبهذا ضاع
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3 - الفارض الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:24
اللي دار الزلة يستهل العقوبة، عجب لمن لا يزال يركب على الدين،ويتخده مطية، أليس التدين الحق أن تعمل وتكد وتصنع تتخلق بمكارم الأخلاق عوض تضييع الناس في المقارعات الدينية الخبية.؟ وتقول خيرا أة تصمت؟
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2
4 - مسكين الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:24
هدا الشخص يجب منعه كليا، بعد خروجه من السجن، من الظهور في وسائط الاتصال الاجتماعي وحتى اللقاء مع الناس من غير افراد عائلته ودلك حتى لا يستمر في نفث سمه بين المغاربة.
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5 - للتصحيح فقط... الأربعاء 27 ماي 2020 - 14:26
اوﻻ الناس لم يفهموا معنى كلمة السلف الصالح ، لهذا كل ملتحي او لبس جلباب اببض فهو سلفي أو فقيه !! السلف الصالح رمز المحبة والتسامح والحكمة والثريت اما غليظ القلب والفظ ﻻ عﻻقة له بالسلفية من قريب وﻻ بعيد ...
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