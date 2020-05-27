الاستئناف يؤيد إدانة "أبو النعيم" بالحبس والغرامة

هسبريس من الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الشيخ السلفي عبد الحميد أبو النعيم.

واقتنعت الهيئة الناظرة في الملف بالاتهامات الموجهة إلى "أبو النعيم"، البالغ 64 سنة من العمر، والمعتقل منذ 20 مارس المنصرم بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

التهم تضمنت "التحريض بواسطة الأنظمة المعلوماتية على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، والتحريض على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة، والتحريض على الكراهية".

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بشأن "فيديو" ظهر فيه الشيخ السلفي وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية.

وتضمنت تصريحات أبو النعيم عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة جائحة كورونا.