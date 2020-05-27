الدرك الملكي يوقف مروج خمور في الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بنصالح

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب عدة برقيات، وحجز حوالي ألف قنينة من الجعة والخمر الأحمر.

وذكرت مصادر هسبريس أن قائد سرية الدرك الملكي بالفقيه بن صالح تلقى إخبارية تفيد بقيام المشتبه فيه باقتناء المواد الكحولية المذكورة من أحد الأسواق التجارية وتخزينها بمنزله الكائن بالدوار الجديد، التابع للجماعة الترابية كريفات، من أجل ترويجها بالتقسيط.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بناء على هذه الإخبارية، تمت محاصرة منزل المشتبه فيه من كل الجوانب، ما أدى إلى إحباط محاولة فراره عبر تسلق جدران البيت، وشل حركته وتصفيده، ليتم بعد ذلك جمع المحجوز ونقل الموقوف إلى المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة الفقيه بن صالح.

وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.