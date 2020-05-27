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متابعة الممثل رفيق بوبكر في حالة سراح بكفالة مالية

متابعة الممثل رفيق بوبكر في حالة سراح بكفالة مالية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 15:31

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة الممثل رفيق بوبكر، في حالة سراح، وكفالة قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك من أجل الإساءة إلى الدين الإسلامي، وخرق إجراءات الحجر الصحي.

وظهر الممثل المغربي، الذي اشتهر بدوره في الفيلم التلفزيوني "القسم 8"، في فيديو تم تداوله بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستهزئ بشعائر الدين الإسلامي بعبارات وُصفت بالنابية.

مقطع الفيديو المذكور برز فيه رفيق بوبكر، في حالة غير طبيعية، رفقة بعض أصدقائه، يستهزئ بالمسجد والمحراب والإمام بنعوت مشينة.

وأثار التسجيل جدلا وغضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بضرورة متابعة الفنان المغربي وفق الفصل 267 من القانون الجنائي، بينما التمس آخرون العذر له لأنه كان يتحدث في "ظروف غير طبيعية".

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