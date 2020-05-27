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كُتّاب وآراء
سلاح ضابط أمن يوقف ذوي سوابق بقلعة السراغنة
اضطر ضابط أمن يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، الثلاثاء، إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ إلى استخدامه، لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات.
وجاء هذا التدخل الأمني ضد المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، بالنظر إلى أنه كان في حالة سكر متقدمة واندفاع قوي؛ ما عرض حياة المواطنين بحي المرس وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.
وأفادت مصادر أمنية لهسبريس بأن عناصر شرطة النجدة تلقت إشعارا حول قيام الشخص المعني بإحداث الفوضى بالشارع العام، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.
وعرّض الموقوف فرقة التدخل هي الأخرى للخطر، حين أبدى مقاومة عنيفة، مستعملا سلاحه الأبيض في مواجهة أفراد الشرطة؛ ما اضطر ضابطا إلى إشهار السلاح الوظيفي، بشكل ساعد على ضبط تاجر المخدرات وحجز سلاحه الأبيض.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المنجز للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.