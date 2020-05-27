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الرئيسية | حوادث | تخفيض حبس "ميّ نعيمة" من سنة إلى 3 أشهر

تخفيض حبس "ميّ نعيمة" من سنة إلى 3 أشهر

تخفيض حبس "ميّ نعيمة" من سنة إلى 3 أشهر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:15

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر ضد صاحبة قناة على "يوتيوب"، المسماة "مي نعيمة"، من سنة حبسا نافذة إلى ثلاثة أشهر، حيث من المرتقب أن تغادر أسوار السجن في الـ16 من يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنية بالأمر، شهر أبريل المنصرم، بصك اتهام يتضمن "نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة".

وقد قضت المحكمة ابتدائيا على "مي نعيمة"، البالغة من العمر 48 سنة، بالحبس سنة نافذة، بعد نشرها لشريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Bendahmane Youssef الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:21
كان متوقع هاد الحكم النهائي هو كان من الاول قرصة الادن فقط كانت حالة طوارء .
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13
2 - قدور الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:22
الله افرج عليها مسكينة واخا هاكاك بقات فينا. اختنا كيف ما كان الحال .
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-3
3 - mmm الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:22
elle sera interdit d utiliser encore you tube.
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12
4 - زكري الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:25
العدالة هذا اليوم مكاين غير التخفيف و الصحافي التشديد و التغريق
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13
5 - مغربي قح الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:25
نبيلة منيب كذلك قالت انه هناك مؤامرة تاواحد ما قال ليها شي حاجة!
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5
6 - عبد الرحيم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:29
علاش ينقصوا واش حيث حيث جات حادثة ديال بوبكر ؟ هذاك لا بد يتعاقب بالحسب طلقوه السكر العلني والاستهزاء بالدين راه الزفزافي ضربوه ب عشرين سنة وتقريبا نفس المشكل والله أعلم هذا أكثر ولا رجع الاستهزاء بالدين شيئ عادي ؟ القانون واضح السي القاضي والله متلقى ما تقول لله غدا يوم القيامة
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7
7 - Hassan HD الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:29
هـي من واحد الناحية صريحة ومحقة گورونا لا توجد في المغرب بل دخلت عبر الحدود وهـي بفعل فاعل والآن وبعد گل هـذه الضجة الوضع ممتاز گون بصح گاينة گوراه الله إستر الطايح أگثر من النايض راه غي لطلعات ليه سخانة صنفوه مع گورونا أنا بنفسي گنت أشعر بالحرارة متقطعة وآلام في مفاصل رجلي وضيق في التنفس لگن زال گل شيء بعد شهـر لو ذهـبت للمستشفى لأجبروني على الحجر الصحي بالمستشفى والحمد لله
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-26
8 - مغربي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:29
حاليا كاين المفكرين واطباء عالميين قالو بأن هاد الفيروس خدعة من الخدع السابقة وبأدلة . ولم تتابعهم دولهم بأي شيء . لماذا لأن هناك شيء إسمه حرية التعبير وحترام رأي الاخر ..هدي من جهة
ومن جهة التانية هلاش طلقة سراح رفيق بوبكر لسب وقدف بيت الله . وزد على دالك خرقه للحجر الصحي والتجمع . والسكر العلني .
والسلام
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-9
9 - عدنان الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:32
نصيحتي ليك ا نعيمة ، سدي فمك و عرفي اش كاتخرجي مرة أخرى ، و فكري عشرة المرات قبل ماتكلمي ، راه الانترنيت سيف ذو حدين ، انا لست من معجبينك ، لكن مصيحتي في سبيل الله.
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13
10 - ابن تومرت الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:32
على مثل هؤلاء من أمثال مي نعيمة وباطمة وهلم جرا ان يمنعوهم منعا كليا من إنشاء أو ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إنزال أشد العقوبات بهن او بهم لانهم لا يكرسون سوى التخلف في مجتمع متخلف أصلا ..
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4
11 - الله يجعل البركة الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:34
الله يجعل البركة في المجتمع المدني وكل من ساهم في شجب الحكم الابتدائي مقارنة مع بعض الأحكام المخففة كالفرنسي رئيس الشباب الملكي.........
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-8
12 - الشفوي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:36
الا كان كلامك او تعليقك فيه منطق او فائدة او علم فبالي الا كنتي هي داوي عامر هضرة وراسك خاوي فتذكر ان عندك 2 ودنين وفم واحد باش تتصنت بزاف وتهضر شوية
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8
13 - Ayoub الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:37
Enfin, Ommi Naïma peut respirer l'air de la démocratie et elle le mérite car c'est une vraie Marocaine
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-1
14 - الريفي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:39
الحمد لله على سلامتها. هذا بفضل الله ، و كيفما كان الامر فان ما نطقت به من سفاهة هو ناتج عن جهلها و اميتها رغم ان ما نطقت به لا يجب ان يقال لان في ذلك الكلام تحريض و اثارة للفتنة. المهم انها اخذت درسا من هذا كي لا يضحك عليها احد مرة اخرى لانه ايضا هناك اللي جر ليها الشحيمة و اتتسوخر لللوور. و لا ننسى انه اكيد ان العفو جاءها من جلالة الملك محمد السادس نصره الله. و حتى الحكم كان منطقيا لا ضرر و لا ضرار. (( وا مممييي نعيمة عطاك ربي رزيق وا حمدي الله عليه و دخلي سوق راسك)) و شكرا هيسبريس.
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-3
15 - عمربر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:42
حبذا لو تم العفو عنها. فلا ياخذ بكلام الجاهل.
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-4
16 - العلمي الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:44
صراحة تستاحق كتر باش تكون عبرة لأصحاب تفاهة
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-4
17 - مروان مروان الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:44
لاحولة ولاقوة باالله العليي العضيم بسراحة هاد العقوبة قليلة فحق ولكن الله هو لغدي يخلصها هاد المجرمة الناس كتموت والمسلمين كيدعيو الله باش يرفع علينا هاد الوباء أهاد امرة كاتضحك على الناس وعلى السلطة الله كبير
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-6
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