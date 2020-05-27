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الرئيسية | حوادث | قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح

قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح

قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:05

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس متابعة مغني الراب المعروف بـ"ولد الكرية" في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم، وحددت له تاريخ 25 يونيو المقبل لانعقاد أولى جلسات محاكمته.

وتابعت النيابة العامة مغني الراب المذكور من أجل العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق ثلاثة أشخاص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، ومن أجل تنفيذ إكراه بدني يهم غرامات أدين بها في قضايا مختلفة مجموعها 20.200 درهم.

وقد جرى، مساء أمس، توقيف مغني الراب بمدينة فاس، حيث كان موضوع شكاية بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف 3 تلاميذ خلال شهر رمضان.

الموقوف كان مطالبا، أيضا، بتنفيذ عقوبة الإكراه البدني المحددة في 20.200 درهم أو قضاء عقوبة الحبس في حالة عدم الأداء، إثر إدانات نقدية متراكمة في ذمته في قضايا جنحية عديدة تتعلق بجرائم مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - medoujda الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:18
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم على مستوى بانوا عليه أغلبية الفنانة و الفنانات و المغنيين و المغنيات منهم من توبع في قضية الخيانة الزوجية و الفساد و البعض على النصب و الإحتيال و الآخرون على السكر العاني و الإسائة للدين الاسلامي فأي نوع من الرسالة التي ننتظرها ان تصل للجيل القادم من هؤلاء.
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2 - الريفي الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:19
حتى هو خرج بكفالة مالية و متابعته في حالة سراح لكي تمتص السلطات غضب الراي العام تجاه الممثل رفيق بوبكر لكي يقول الناس : ماكاينش الفرزيات. عندما يتم تبراة رفيق بوبكر و تبرد الدعوة سيتم اعادة القبض على ولد الكرية واخا بجوج : ويل ويل. ملاحظة : دابا القضايا المدنية و الجنحية = 40000 درهم. الدين و المقدسات و الله= 5000 درهم. سبحان الله.
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3 - Yucef الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:22
كل من حاول أو يحاول أن يصبح رابور في المغرب ماشي نورمال,راب مشي ديالنا,خصو 2 سنوات حبساً نافذاً مع الأعمال الشقة غير حنت "رابور"
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4 - الحمداني الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:27
اشمن الربور ولا الزعتار وشي واحد للي زيد بنا لقدم فحال سي منصف سلاوي.
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5 - وجدي الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:35
أمر غريب أن يصير أصحاب السوابق مثلا يحتدى بالنسبة للشباب.إنها فعلا أزمة قيم.هدا المواطن أتى أفعالا عظيمة وتستوجب المتابعة في حالة اعتقال .سيماهم في وجوههم سبحان الله
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6 - بان ليكم عا يوليو الأربعاء 27 ماي 2020 - 17:36
ههه محاكمة محاكمة ديروها تا هي يوم ١١ يونيو وبوبكر تا هو وتكون محاكمة جماعية باطما ورباعتها والريسوني وزيدو ولد الكرية وبوبكر
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