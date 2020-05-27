قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح

هسبريس من الرباط

قرّرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس متابعة مغني الراب المعروف بـ"ولد الكرية" في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم، وحددت له تاريخ 25 يونيو المقبل لانعقاد أولى جلسات محاكمته.

وتابعت النيابة العامة مغني الراب المذكور من أجل العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق ثلاثة أشخاص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، ومن أجل تنفيذ إكراه بدني يهم غرامات أدين بها في قضايا مختلفة مجموعها 20.200 درهم.

وقد جرى، مساء أمس، توقيف مغني الراب بمدينة فاس، حيث كان موضوع شكاية بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف 3 تلاميذ خلال شهر رمضان.

الموقوف كان مطالبا، أيضا، بتنفيذ عقوبة الإكراه البدني المحددة في 20.200 درهم أو قضاء عقوبة الحبس في حالة عدم الأداء، إثر إدانات نقدية متراكمة في ذمته في قضايا جنحية عديدة تتعلق بجرائم مختلفة.