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الرئيسية | حوادث | الداخلية: حملة تشهير تستهدف "قائدة" باليوسفية

الداخلية: حملة تشهير تستهدف "قائدة" باليوسفية

الداخلية: حملة تشهير تستهدف "قائدة" باليوسفية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:31

قالت وزارة الداخلية إنه تبين، من خلال بحث إداري أجرته بخصوص ما سمي بـ"الحملة الوطنية والدولية ضد جبروت مسؤولة باليوسفية"، أن ما تم تداوله مجرد مغالطات وأخبار زائفة، "تم ترويجها من طرف أحد الأشخاص القاطنين بمدينة اليوسفية والذي يسعى إلى الانتقام من السيدة القائد بعد تصدّيها لسلوكاته وطلباته غير المشروعة للتغاضي عن مخالفات في العديد من المجالات، خاصة في مجال التعمير وإدراج بعض الأشخاص غير المستحقين ضمن لائحة المستفيدين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات جائحة 'كورونا'، واستصدار رخص تنقل استثنائية لبعض الأشخاص دون احترام الشروط المطلوبة".

وأوضح بلاغ للوزارة أن الشخص المعني "قام بنشر مواد إعلامية وإعداد وبث تسجيلات مع ضحايا محتملين وأحيانا بمقابل مادي تستهدف التشهير بشخص وسمعة السيدة القائد، كما عمد إلى تحريض بعض النشطاء الانفصاليين من داخل الوطن وخارجه".

وحرصا منها على التصدي لأية ادعاءات تهدف إلى المساس بسمعة ومصداقية ممثليها بالإدارة الترابية، "نفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله من معطيات مغلوطة لا أساس لها من الصحة ترمي إلى تصفية حسابات شخصية وتبخيس مجهودات السيدة القائد وصرامتها في تنفيذ التدابير الاحترازية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية. كما تم رفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وسيتم بالموازاة مع ذلك توفير الدعم والمؤازرة للسيدة القائد" وفق المصدر ذاته.

يذكر أنه كان قد جرى تداول مجموعة من المحتويات الرقمية والتسجيلات المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تضمنت اتهامات إلى السيدة القائد بإقليم اليوسفية بارتكاب شطط في استعمال السلطة خلال تنفيذها للإجراءات الاحترازية المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية؛ بل وتم نشر فيديوهات، عبر المواقع نفسه، تتضمن ادعاءات تمسّ بنزاهة المعنية بالأمر وتشهر بها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رشيد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:47
يجب الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه التشهير بالناس لأن هذا الأمر يعاني منه الكتير من الناس خاصة بغرض الإنتقام ويكون التشهير يا إما بنشر صور أو فيديوهات مفبركة والحمد لله أن هناك شعبة في الشرطة مخصصة لهدا الغرض
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2 - ماستر فاهم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:48
المخزن خدام ديما بمنطق انصر اخاك ظالما او مظلوما
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3 - محمد ابوا هبة الله الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:49
الله ياخد الحق.. لهذه الدرجة وصل الغل والحقد.
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4 - احمد البصيري الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:51
بكل موضوعية : رجال و نساء الامن و الداخلية و البوليس المغاربة عموما في المستوى بل يمكن اعتبارهم من افضل عالميا و ارقى و ألطف و الاكثر مهنية- انهم افضل بكثير مما نراه حتى في ديموقراطيات معروفة مثل امريكا او فرنسا- ربما نكثر من النقد و ربما نطمح الى اليوتوبيا او الكمال لكن الكمال لله وحده-
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5 - يونس الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:55
إذا كان الأمر كما تقولون فيجب اعتقال كل هؤلاء اللذين سولت لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأعمال حتى يكونوا عبرة
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6 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:56
لا يمكن للمغاربة الاتفاق علي شي إلا وكان له أساس من الصحة،ربما كان هناك تضخيم للموضوع ولكن هذه القائدة تفرض سلطتها التنفيذية بأسلوب فارغ من روح المواطنة و الأنسانية
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7 - محمد الزموري الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:56
لماذا يتم التشهير بأشخاص لا لشيء سوى أنهم يطبقون القانون بحذافيره وكم من بريء سقط في فخاخ هؤلاء العدميين الذين لا يهمهم سوى أن ينفذ طلبهم كيف ما كان أو سوف يقومون بمثل الأفعال الإجرامية من تشهير وتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة وخاصة مع رجال السلطة الذين يقومون بواجبهم على أحسن وجه لهذا وجب تطبيق القانون في حق هؤلاء لانريد الرجوع إلى أيام السيبة نريد دولة قائمة بذاتها والضرب على يد من حديد على كل من يهين رموزها وسيادتها القانون فوق الجميع
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8 - ابن مقاوم الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:56
لقد ألفنا مثل هذه الخرجات ، بالله عليكم متى و جدتم رمادا بدون نار و الدخان قد أزكم الأونوف و خنق الرئتين ، قد يكون ذلك صحيحا إن كانت ملاكا طاهرا معصوما
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9 - مغربي حائر الأربعاء 27 ماي 2020 - 18:59
في يوم واحد تم تحديد عقوبة مي نعيمة في ثلاثة أشهر بدل سنة و محاكمة بوبكر في حالة سراح وهو قد تطاول و استهزئ بالمقدسات و تبرئة القائدة رغم كثرة الشهود ضدها و في نفس الوقت تثبيت الحكم في سنة سجنا للشيخ عبد الحميد أبو النعيم رغم الاستئناف ، اوا لفهم شي حاجة يفهمنا
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10 - رد الاعتبار الأربعاء 27 ماي 2020 - 19:00
ليس كل رجال السلطة طغات فيهم ولاد الناس
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