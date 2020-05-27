النقل بين المدن وخرق الطوارئ يورطان أمنيا بتطوان

هسبريس من تطوان

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان شخصين، أحدهما موظف شرطة، زوال اليوم الأربعاء، للاشتباه في تورطهما في نقل سيدة وشقيقتها وطفليهما من مدينة طنجة إلى مدينة تطوان على متن سيارة خاصة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيه الأول تلقى مبلغا ماليا كما استفاد من تواطؤ الشرطي الذي يشتغل بمدينة طنجة، الذي رافقه خلال هذه الرحلة في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان فتحت بحثا تمهيديا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال المنسوبة إلى الشخصين اللذين يشتبه في تورطهما في خرق حالة الطوارئ الصحية والنقل بدون رخصة، يقول البلاغ.

وكشف البلاغ عينه أنه احتُفظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال المنسوبة إليهما.