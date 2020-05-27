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الرئيسية | حوادث | أمن البيضاء يوقف أبا للتورط في تعذيب ابنه القاصر

أمن البيضاء يوقف أبا للتورط في تعذيب ابنه القاصر

أمن البيضاء يوقف أبا للتورط في تعذيب ابنه القاصر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:20

تمكنت عناصر دائرة الشرطة "المسيرة" بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في احتجاز ابنه القاصر، وتعريضه للضرب والجرح بواسطة أداة راضة، والإيذاء العمدي باستعمال مادة حارقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول شبهة استعمال المشتبه فيه لأعمال التعذيب في حق ابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وهو ما استدعى التدخل فورا وضبط الأب في حالة تلبس بتكبيل ابنه بواسطة سلسلة حديدية داخل مسكن العائلة، وتعريضه لحروق من الدرجة الثانية في بعض أنحاء جسده، والضرب والجرح بواسطة أداة راضة، فضلا عن حلاقة جزء من شعر رأسه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إسعاف الطفل الضحية ونقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات والاسعافات الضرورية، بينما تم حجز المعدات المستعملة في تكبيل القاصر وتعريضه للعنف والإيذاء العمدي.

وقد تم الاحتفاظ بالأب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن جميع ظروف وملابسات اقترافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الداعي الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:29
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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46
2 - صليحة الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:29
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا ليس أب بل مجرم خطير يستحق السجن المؤبد.
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39
3 - محمد الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:34
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واللهم إحفظ أبناء شعبنا من هؤلاء الوحوش
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23
4 - godin الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:36
قبل أن تفكر في إحضار طفل جديد الى هذا العالم .تذكر ذائما انك غير مجبر على الإنجاب.
ولكن إذا انجبت فأنت مجبر
و مسؤول على التربية
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67
5 - جمال كازا الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:37
حتى طوبا كتولد.بنادم عدنا عقلو فيه رتيلة معشا.ماقادش عل مسؤولية ولا مريض نفسي بقا معا راسك اش داك تولد لعفووووو
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26
6 - راجع. الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:40
لا اعتقد ان الحادثة جاءت من فراغ استفزازات المراهق ريما كان لها دور و بعد كل هادشي المطالب بالحق المدني غادي يتنازل . غاب دور الاسرة في التربية ، و حاليا الواليدين فهاد الحجر اكتشفوا دور المؤسسات التعليمية . و عرفوا حقيقة انتاجهم الادمي و تربيتهم الفاشلة .
فعندما اغلقت المدارس اشتكى الاباء و اشتكى رجال الامن الوطني و اشتكى الوزير بحد ذاته من تربية جيل التيكتوك و الفشوش و لدي مربي ولدي زين . ها النتيجة
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-25
7 - وزون الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:41
لا حول ولا قوة الا بالله الله يدير الخير
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17
8 - مررت من هنا الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:42
الآن عرفت من أين يولد العقوق إلا من رحم الله . هده هي الدنيا فيها المجرمون والصالحين
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16
9 - كريم الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:45
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الجاهلية بعينيها حرام عليه مانقدرش ندير لأولادي بحالو الأولاد هما اللي غادي انفعوك قبل كلشي
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10
10 - ابو سلام الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:47
يجب على السلطات عرض الأب الى مستشفى الامراض النفسية و العقلية للفحص يبدو لي الأمر ليس عادي ولاحول ولا قوة الا بالله اللهم أسترنا فوق الارض و تحت الارض ويوم العرض عليك
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19
11 - lchhab الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:54
لي كيعدب ولادو ما فيه خير وما شي رجلا
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1
12 - عبد اللطيف الأربعاء 27 ماي 2020 - 22:59
يجب إضافة شهادة الصحة النفسية إلى شروط الزواج
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4
13 - soumsoum الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:02
الاب بدون شك مريض نفسي او عقلي. الله يحفظ هناك كثير من الاطفال يتعدبون يوما على يوم نفسيا و لا احد يهتم بحقوقهم و لا اي شيء.
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-1
14 - مواطن 1981 الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:07
الى صاحب التعليق الخامس Godin. لقد اختصرت الحياة الانجابية في سطرين . برابو لو كل الاباء فكرو مثلك لما انتشرت الجريمة .
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4
15 - حرق كبدتوا....؟ الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:14
مشيتي فيها القضية فيها حقوق الطفل واش كاين شي واحد كيعذب ويحرق كبدتوا هذا قلب قاصح بحال الصمة الله يلطف بنا
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3
16 - الحجر الأربعاء 27 ماي 2020 - 23:21
هذه هي الاعراض ديال الحجر الصحي منين كتفزصو على بنادم يسد عليه في داره وهو ما عندو ما ياكل وما عندو ما يقدم ما يؤخر منهم من ينتحر ومنهم من يقتل زوجته وقس على ذلك الله يلطف ساهلة عند المسؤولين يعطيو الأوامر لانهم ما عارفينش الفقراء في عايشين والمشاكل التي بتخبطون فيها
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3
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