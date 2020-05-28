انفجار أسطوانة الغاز يُنهي حياة سيدة في طنجة

جمال سماحي

أنهى انفجار أسطوانة الغاز، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بمنزل وسط حي الزيديين بمنطقة مغوغة في مدينة طنجة، حياة أربعينية وإصابة زوجها وأحد أبنائها بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحي المذكور اهتز على وقع انفجار قوي لأسطوانة الغاز، نجمت عنه إصابة الضحية بحروق من الدرجة الثالثة، لتُنقل على قيد الحياة إلى المستشفى، غير أنها توفيت، الأربعاء، متأثرة بخطورة الحروق التي أصابت مناطق متفرقة من جسمها.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الانفجار خلف، علاوة على إصابة الزوج والابن بحروق متفاوتة الخطورة، انهيارا جزئيا في المنزل، إلى جانب زرع الرعب في صفوف الساكنة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المملكة.