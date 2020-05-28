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الرئيسية | حوادث | انفجار أسطوانة الغاز يُنهي حياة سيدة في طنجة

انفجار أسطوانة الغاز يُنهي حياة سيدة في طنجة

انفجار أسطوانة الغاز يُنهي حياة سيدة في طنجة
جمال سماحي
الخميس 28 ماي 2020 - 00:20

أنهى انفجار أسطوانة الغاز، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بمنزل وسط حي الزيديين بمنطقة مغوغة في مدينة طنجة، حياة أربعينية وإصابة زوجها وأحد أبنائها بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر محلية، فإن الحي المذكور اهتز على وقع انفجار قوي لأسطوانة الغاز، نجمت عنه إصابة الضحية بحروق من الدرجة الثالثة، لتُنقل على قيد الحياة إلى المستشفى، غير أنها توفيت، الأربعاء، متأثرة بخطورة الحروق التي أصابت مناطق متفرقة من جسمها.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الانفجار خلف، علاوة على إصابة الزوج والابن بحروق متفاوتة الخطورة، انهيارا جزئيا في المنزل، إلى جانب زرع الرعب في صفوف الساكنة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - nba الخميس 28 ماي 2020 - 00:24
اللهم إرحمها يارب برحمتك الواسعة فإنها لايملكها إلا أنت
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21
2 - أبو رقية الخميس 28 ماي 2020 - 00:24
لا حول و لا قوة إلا بالله .. لله ما أخذ و لله ما أعطى .. تقبلها الله من الشهداء .
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3 - نقطة في بحر الخميس 28 ماي 2020 - 00:26
رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيج جناته لقد كانت بالتأكيد قبل الواقعة في مطبخها في خدمة زوجها وأبنائها نسأل الله تعالى أن يرفع مقامها في الجنة
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4 - زكري☆ الخميس 28 ماي 2020 - 00:27
الله يرحمها و الله يشفي الاسرة الصغيرة و الله يرزق المحبة بالصبر للاسرة الكبيرة و الله يحفظ كل الشعب المغربي من هذه القنبلة الموقوتة لعايشة معنا
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14
5 - محمد الزموري الخميس 28 ماي 2020 - 00:32
إنا لله وإنا إليه راجعون و لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واغفر لنا ولها ونسأل الله تعالى أن يشافي الجرحى ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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6 - محمد الخميس 28 ماي 2020 - 00:35
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمها واغفر لها واجبر قلوب أهلها.
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7 - عبد الله الخميس 28 ماي 2020 - 00:42
لاحول ولا قوة الا بالله، اللهم ارحمها وارزق اهلها الصبر .
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8 - ahmed de tanger الخميس 28 ماي 2020 - 00:42
إنا لله وإنا إليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله،تعازينا الحارة للأسرة و متمنياتنا بشفاء العاجل للموصابين
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9 - ألاحض وأفكر الخميس 28 ماي 2020 - 00:53
الله يرحمها ويغفر لها ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون خص شركة ذيال البوطة تبذل ذوك ريوس انا كنزور إسبانيا وشفة راس ذيال لبوطة كيفاش كيتركب وكيفاس كيتحيذ بي طاريقه ساهلى جيذن كلحذو نيساء منين كيشريو لبوطا خاصها تذي لمساعذ ذيال البقال بش يركبليها لبوطة لمكنش راجل فيذار خذام كنتمنا المسئولون علي هذ لقيطاع بذيرو ريوس بحل ذيال إسبانيا ساهل لستيعمال سواء على المرء او علي رجل وسلام
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5
10 - hamid الخميس 28 ماي 2020 - 00:54
رحم الله الفقيدة ونطلب الشفاء للمصابين المرجو من الجهات المعنية ان تجعل الاسطوانة الصغيرة شبيهة بالكبيرة اي ان يكون لها مكان التحكم المشكل هوان الموزع احيانا يرميها من الشاحنة الى الارض فتتعرض لمشاكل بمجرد محاولة استعمالها تؤدي الى كارثة
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