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الرئيسية | حوادث | "تصفية حسابات" وراء مقتل كامروني في مكناس

"تصفية حسابات" وراء مقتل كامروني في مكناس

"تصفية حسابات" وراء مقتل كامروني في مكناس
رشيد الكويرتي
الخميس 28 ماي 2020 - 15:15

لقي مهاجر ينحدر من دولة الكاميرون مصرعه بحي الزيتون، وسط مدينة مكناس، متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها خلال شجار دموي استعملت فيه الأسلحة البيضاء نشب بينه وبين مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول مختلفة من جنوب الصحراء.

ولفظ الضحية، البالغ من العمر نحو 30 سنة، أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، محمولا على متن سيارة إسعاف.

وأوردت مصادر هسبريس أن هذا الشجار أفضى إلى تعرض المواطن الكاميروني لجروح بليغة، عجلت بوفاته، همت أساسا عنقه ومختلف أنحاء جسمه.

المصادر ذاتها قالت إن ارتكاب هذه الجريمة جاء بعد استدراج الضحية ليلا من طرف مواطنين من جنسيات إفريقية مختلفة إلى "زنقة الشاوية"، قبل الهجوم عليه تصفية لحسابات ناجمة عن عداوة متراكمة بين الطرفين.

وفور علمها بوقوع الحادث، انتقلت إلى عين المكان دورية أمنية، حيث بادرت بتمشيط المنطقة، قبل تمكنها من توقيف عدد من المشتبه فيهم بالمشاركة في هذا الاعتداء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي حقيقي الخميس 28 ماي 2020 - 15:33
واش فاس ناقصا مشاكل مع سكانها عاد يزيد عليها هؤلاء المهاجرين، يرجعو لبلادهم و يصفيو حساباتهم كيفما بغاو و يخليونا في التيقار، المغرب اصبح مرتعا لقطاع الطرق من مختلف الجنسيات للاسف.
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19
2 - martin pres du kiss الخميس 28 ماي 2020 - 15:35
on leur demande en tant que marocains une peine très lourde pour que d'autres de leur race évite de montrer ses force dans notre pays...la prochaine fois c'est un marocain qui sers leur victime ce que nous ne voulons pas..
aussi après avoir purgés leur peine on doit les expulser du Maroc vers leur pays...
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2
3 - فيه و فيه الخميس 28 ماي 2020 - 15:48
لاحول ولاقوة الا بالله . هادي فرصة باش تجمعهم وترجهم لبلادهم فخطرة وحدة .
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16
4 - من ساكنة مكناس الخميس 28 ماي 2020 - 16:07
المهاجرون الأفارقة يعيشون ظروف جد مزرية في مدينة مكناس ... و أنا كواحد من الساكنة رغم أنني بعض المرات أعمل و مرات أخرى أكون بدون عمل كنت أساعد بعضهم في سبيل الله ... و أتذكر حوار لي مع أحدهم الذي قال لي بالحرف الواحد ... أتسول كل يوم لكي أجمع ما يكفي من المال لأهاجر في قوراب الموت إلى أوروبا ... أما هل يعجبني المغرب فقطعا لا ... حتى أغلبية الشعب المغربي يعيشون أوضاع مأساوية فكيف لي أن أستقر و يعجبني بلاد مواطنوه أنفسهم يعيشون تحت الصفر ... و صراحة معه حق حيث في أزمة كورونا الدولة رفضت دعم أسر ب 1000 درهم .. بينما أفراد هاذه الأسر إذا إشتغلو براتب هزيل في مصانع الذل .. كل شهر ضريبة على الدخل ...ويبقى السؤال أين المنطق في مغربهم ...
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2
5 - أم ايمن الخميس 28 ماي 2020 - 16:23
إلى صاحب التعليق الأول تبقاو تقراو المقال عاد كتبوا التعاليق راه مكناس ماااااشي فاس
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