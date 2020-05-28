شرطة طنجة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

هسبريس من الرباط

حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، شحنة من المخدرات، وأوقفت مشتبها في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز 863 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

التدخل الأمني الذي جرى بمنزل بدوار "الزرارع" التابع للجماعة القروية القصر الصغير الواقعة ضواحي مدينة طنجة، يقول البلاغ، أسفر عن حجز شحنة المواد المخدرة المكونة من 27 رزمة معدة للتهريب الدولي، كما مكن من توقيف المتورط في هذه القضية، البالغ من العمر 31 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي تمت بهذا المنزل مكنت من حجز ثلاث سيارات؛ إحداها مرقمة بالخارج، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يشتبه استعماله في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.