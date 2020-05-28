24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل (5.00)

  2. المجر تسمح برجوع الجماهير إلى ملاعب كرة القدم (5.00)

  3. طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎ (5.00)

  4. المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل (5.00)

  5. تدوينة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | شرطة طنجة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

شرطة طنجة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات

شرطة طنجة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 20:52

حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، شحنة من المخدرات، وأوقفت مشتبها في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن هذه العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من حجز 863 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

التدخل الأمني الذي جرى بمنزل بدوار "الزرارع" التابع للجماعة القروية القصر الصغير الواقعة ضواحي مدينة طنجة، يقول البلاغ، أسفر عن حجز شحنة المواد المخدرة المكونة من 27 رزمة معدة للتهريب الدولي، كما مكن من توقيف المتورط في هذه القضية، البالغ من العمر 31 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي تمت بهذا المنزل مكنت من حجز ثلاث سيارات؛ إحداها مرقمة بالخارج، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحرك يشتبه استعماله في عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.