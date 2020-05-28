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الرئيسية | حوادث | شرطي يضع حدا لحياته برصاصة من مسدس زميله

شرطي يضع حدا لحياته برصاصة من مسدس زميله

شرطي يضع حدا لحياته برصاصة من مسدس زميله
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 14:15

أقدم أمني برتبة مفتش شرطة ممتاز في مفوضية الشرطة ببوزنيقة، منتصف نهار اليوم الخميس، على وضع حد لحياته باستعمال المسدس الوظيفي لزميله في العمل.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الهالك كان قد التحق بعمله بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة يوم أمس الأربعاء، بعد استفادته من عطلة مرضية متوسطة الأمد بسبب مرض نفسي، قبل أن يغتنم فرصة انشغال أحد زملائه بإنجاز مهام إدارية ويستولي على مسدسه الوظيفي، ويطلق على نفسه رصاصة نارية كانت سببا في وفاته.

وقد تم إيداع جثة الشرطي الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بالتزامن مع فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في حين عهد للمفتشية العامة للأمن الوطني بالقيام بالأبحاث الإدارية الداخلية للتحقق من التجاوزات المهنية المحتملة التي كانت سببا في استعمال الهالك لمسدس وظيفي خاص بزميله في العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - ملاحظ الخميس 28 ماي 2020 - 14:26
صديقي شرطي وبصراحة الظغط النفسي الذي يعيشه رهيب جدااا ديما كنقوليه باز لي صابر على هاد الخدمة ... لي بغا يخدم فالشرطة خاص يكون مستعد يضحي بحياة بأكملها من لخر.
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35
2 - هشام الخميس 28 ماي 2020 - 14:27
نسأل الله السلامة و العافية و حسن الخاتمة
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21
3 - احمد الخميس 28 ماي 2020 - 14:27
مافهمتش بوليسي عندو مرض نفسي وباقي خدام.. ومافهمتش أيضا علاش استعمل المسدس ديال صاحبو وماستعملش المسدس ديالو... الخبر باقي غامض
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16
4 - Said الخميس 28 ماي 2020 - 14:29
لا حول ولا قوة الا بالله..دبا خرج على راسو و ورط صاحبو.
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3
5 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 14:29
يجب التاكد من ان الشرطي استعمل مسدس صديقه
لمادا لم يستعمل مسدسه ???????
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0
6 - اليوسفي الخميس 28 ماي 2020 - 14:29
لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن نقطة مهمة هي انه مادام انه اراد ان يقتل نفسه و ذلك شأنه يفعل بنفسه ما يشاء ولكن لماذا ورط زميله بإستعمال المسدس الخاص به لأن هذا الامر ربما قد يتسبب في مشاكل كبيرة جدا
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6
7 - خالد الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
سيخرج البعض و يقول
لمادا تم السماح له بالرجوع للعمل و هو مريض نفسي
الجواب
ادا دفع العجز فسيتقاضى مبلغا قليلا و في بعض الحالات يقع التحايل فعندما يدلي بشهادة الشفاء سيزاول عمله لان الحالات النفسية تظهر على المريض في بعض الاحيان و ليس داءما
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4
8 - سعيد الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم شيء مؤسف مثل هذه الأخبار تدخل الحزن على القاريء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
9 - مجرد رأي في... الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
ظروف وملابسات الحادث تقولون كانت له عطلة او رخصة بسبب مرض نفسي يعني قد التحق بعمله وهو لم يتماثل للشفاء وربما ما زاد في الطين بلة هو ضغط العمل بسبب هذا الوباء الحمد لله لم يطلق الرصاص على أصدقائه في العمل والله يرحو ويغفر له
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10
10 - سلاوي الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
انا لله و انا اليه راجعون . اللهم اغفر لنا و له و لجميع المسلمين .
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5
11 - souhail الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
الله برحمو ياربي و يرزقنا حسن الخاتمة ، ربما مشاكل و ضغوطات فالعمل ربما لم يقدر ان يواجه المجنمع بفيديو لأنه عمل حساس بعض الشيء نطلب من مديرية الامن أن تخص بالنظر في هذه الموضوع وأن تدرس الجانب النفسي للموظفين .
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2
12 - laila الخميس 28 ماي 2020 - 14:30
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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3
13 - خديجة الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
انا لله وانا اليه راجعون
لطفك يارب العالمين
رحمتك ومغفرتك في الدنيا والآخرة
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4
14 - رضوان الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
اللهم اغفر له وارحمه. حان الوقت لاحداث مصلحة خاصة بالطب النفسي بمختلف مديريات الوظيفة العمومية. لان جل الموظفين يشتغلون تحت ضغط نفسي رهيب ، ولاسباب مختلفة.
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5
15 - dr Salem الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
اللهم اغفر له و ارحمه ان لله وان اليه راجعون ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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5
16 - amine الخميس 28 ماي 2020 - 14:31
أللهم إرحمه وغفرله هاد الفئة من المجتمع يعيشون ضغوطات نفسية رهيبة مثلهم كمثل الجنود المرابطون في الحدود
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7
17 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 14:34
"allah irahmou",problemes familiales et la pression,la pression et la pression du travail .
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3
18 - ana الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
نسأل الله المغفرة والثوبة لجميع المسلمين. لازم أن يحظى رجال السلطة سنوية او كل ستة أشهر لمراقبة للصحة النفسية والعقلية لتجنب مثل هاد الحادث المؤسف، نتأكدو من أن من يحمل السلاح سليم نفسيا.
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19 - nourddin الخميس 28 ماي 2020 - 14:35
الله ايرحمو أو يوسع عليه ، تختلف الأسباب والموت واحد
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3
20 - السي الحموشي الخميس 28 ماي 2020 - 14:39
السي الحموشي
رافة برجال الامن
عدد كثير من رجال الامن يشتغلون ازيد من من 16 ساعة يوميا, فلباراجات وتحت الشمس الحارقة
العديد منهم ابعدوا عن ذويهم واولادهم
العديد منهم طلق زوجته
العديد منهم يعاني تسلط مرؤسيه ويتم ابعاده ضلما ولنا في القنيطرة عدة امثلة
فاضن ان الانتحار اصبح المخرج الوحيد لهؤلاء
هل تتذكرون البلوطي ببلقصيري
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7
21 - الياس الخميس 28 ماي 2020 - 14:39
لا حول ولا قوة الا بالله . لا ادري ماذا حل بهذا المغرب يوميا نسمع انتحرات وجرائم يارب تلطف بنا
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2
22 - mohammed الخميس 28 ماي 2020 - 14:39
الصحة النفسية للمغاربة مدمرة للاسف
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3
23 - سعيد الخميس 28 ماي 2020 - 14:42
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعازي الحارة لاسرته وعائلته وللجسد الأمني ببلادنا كله
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3
24 - souad الخميس 28 ماي 2020 - 14:43
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسمح له عن هذا الفعل ولكن كل واحد وظروفه الله اعلم بحاله وبدوافعه
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3
25 - BOUGAF الخميس 28 ماي 2020 - 14:45
كيفما كانت أسباب اقدامه على إزهاق روحه فقد انتقل عند الخالق البارء الذي يتولى وحده محاسبة عباده.
اسأل له الرحمة ولأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.وان يجعل الله لزميله -صاحب المسدس - من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
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5
26 - abf الخميس 28 ماي 2020 - 14:49
انا غي هاداك التشريح الطبي مازال معرفتش واش الغرض منو خاصة وان السيد سبب وفاته واضح
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-3
27 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 28 ماي 2020 - 14:50
أتمنى من هيسبريس أن تعطينا احصاءا لعداد المنتحرين والذين قتلوا بسبب الجرائم في المغرب مند بداية الحجر الصحي ومقارنة ذلك بشهداء كورونا
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-1
28 - عبده/ الرباط الخميس 28 ماي 2020 - 14:51
هناك في الميدان الاداري و الوظيفي ما يسمى بالفحص المضاد.. فكل من أدلى بشهادة طبية يجب أن يخصع لهذا الفحص اما لاثبات مرضه أو لاثبات ادعاء التمارض... أما فيما يخص بعض رجال الشرطة من حاملي السلاح المصابون بأمراض نفسية و قد تتحول أحيانا الى أمراض عقلية فان الاجراءات المتخدة في حقهم هي نزع أسلحتهم و وضعها لدى المكلف بالأسلحة بواسطة تقرير يبرر ذلك ثم عرضهم على لجنة طبية هي التي تقرر شفاءهم و اعادة ادماجهم أو تقرر احالتهم على المعاش و كل ذلك بواسطة تقارير طبية مفصلة مع ابقاء الذين أعيد ادماجهم تحت المراقبة الدائمة من طرف رؤساىهم و عدم تسليم الأسلحة اليهم و وضعهم في مراكز ادارية لا علاقة لها بالاحتكاك بالمرتفقين لضمان سلامة الجميع... و في حال وجود أية ملاحظة فعلى كل مسؤول ألا يتهاون في الاخبار و احالة المشتبه به بالخلل اانفسي أو العقلي على المصالح الطبية المختصة و هذا ينطبق على رجال الدرك الملكي و كل من تتطلب مهمته حمل السلاح ... و االله خير حفظا...
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0
29 - جمال ابو ايوب الرباط الخميس 28 ماي 2020 - 14:53
السلام عليكم.تحية للخوة في هسبريس جاء في الخبر ان (الشرطي الهالك كان قد التحق بعمله بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة يوم أمس الأربعاء، بعد استفادته من عطلة مرضية متوسطة الأمد بسبب مرض نفسي،) الم يكن من الافضل لو مددت له العطلة بما انه يعاني نفسيا ما الذي سيفعله مريض نفسي في الادارة لا يفيد ولا يستفيد رحمه الله تعالى ورزق اهله الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
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4
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