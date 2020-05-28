24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:31
|05:16
|12:30
|16:10
|19:35
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هيئة نقابية ترفض المساس بحقوق عمال الشركات
- قضاء فاس يتابع "الرابور ولد الكرية" في حالة سراح
- "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل
- المغرب يسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
- مغاربة وإنهاء الحجر
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطي يضع حدا لحياته برصاصة من مسدس زميله
أقدم أمني برتبة مفتش شرطة ممتاز في مفوضية الشرطة ببوزنيقة، منتصف نهار اليوم الخميس، على وضع حد لحياته باستعمال المسدس الوظيفي لزميله في العمل.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الهالك كان قد التحق بعمله بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة يوم أمس الأربعاء، بعد استفادته من عطلة مرضية متوسطة الأمد بسبب مرض نفسي، قبل أن يغتنم فرصة انشغال أحد زملائه بإنجاز مهام إدارية ويستولي على مسدسه الوظيفي، ويطلق على نفسه رصاصة نارية كانت سببا في وفاته.
وقد تم إيداع جثة الشرطي الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بالتزامن مع فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في حين عهد للمفتشية العامة للأمن الوطني بالقيام بالأبحاث الإدارية الداخلية للتحقق من التجاوزات المهنية المحتملة التي كانت سببا في استعمال الهالك لمسدس وظيفي خاص بزميله في العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
لمادا لم يستعمل مسدسه ???????
لمادا تم السماح له بالرجوع للعمل و هو مريض نفسي
الجواب
ادا دفع العجز فسيتقاضى مبلغا قليلا و في بعض الحالات يقع التحايل فعندما يدلي بشهادة الشفاء سيزاول عمله لان الحالات النفسية تظهر على المريض في بعض الاحيان و ليس داءما
لطفك يارب العالمين
رحمتك ومغفرتك في الدنيا والآخرة
رافة برجال الامن
عدد كثير من رجال الامن يشتغلون ازيد من من 16 ساعة يوميا, فلباراجات وتحت الشمس الحارقة
العديد منهم ابعدوا عن ذويهم واولادهم
العديد منهم طلق زوجته
العديد منهم يعاني تسلط مرؤسيه ويتم ابعاده ضلما ولنا في القنيطرة عدة امثلة
فاضن ان الانتحار اصبح المخرج الوحيد لهؤلاء
هل تتذكرون البلوطي ببلقصيري
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعازي الحارة لاسرته وعائلته وللجسد الأمني ببلادنا كله
اسأل له الرحمة ولأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.وان يجعل الله لزميله -صاحب المسدس - من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.