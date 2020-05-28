شرطي يضع حدا لحياته برصاصة من مسدس زميله

هسبريس من الرباط

أقدم أمني برتبة مفتش شرطة ممتاز في مفوضية الشرطة ببوزنيقة، منتصف نهار اليوم الخميس، على وضع حد لحياته باستعمال المسدس الوظيفي لزميله في العمل.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في هذه القضية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي الهالك كان قد التحق بعمله بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة يوم أمس الأربعاء، بعد استفادته من عطلة مرضية متوسطة الأمد بسبب مرض نفسي، قبل أن يغتنم فرصة انشغال أحد زملائه بإنجاز مهام إدارية ويستولي على مسدسه الوظيفي، ويطلق على نفسه رصاصة نارية كانت سببا في وفاته.

وقد تم إيداع جثة الشرطي الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بالتزامن مع فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في حين عهد للمفتشية العامة للأمن الوطني بالقيام بالأبحاث الإدارية الداخلية للتحقق من التجاوزات المهنية المحتملة التي كانت سببا في استعمال الهالك لمسدس وظيفي خاص بزميله في العمل.