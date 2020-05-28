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الرئيسية | حوادث | طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎

طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎

طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎
هسبريس من طنجة
الخميس 28 ماي 2020 - 17:40

اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد غريمه باستعمال السلاح الأبيض، بسبب خلاف بينهما تجري الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الهالك؛ الأمر الذي تطور إلى تعريض هذا الأخير لطعنة قاتلة على مستوى أطرافه السفلى، عجّلت بوفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات.

عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تفاعلت بسرعة مع الجريمة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي يبلغ حوالي 18 سنة وتوقيفه، مع حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة المروعة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الغرباوي الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
يجب معاقبة كل من يحمل السلاح الأبيض،هناك الكثير يحملون الاسلحة البيضاء،يجب إعطاء أوامر من وجد عنده الأسلحة الييضاء يسجن اشد العقوبات،5سنوات على الأقل واش ولات سيبة تلقى واحد عندو 10سنوات يحمل السلاح أين المراقبة.
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17
2 - jalal الخميس 28 ماي 2020 - 17:53
كانت طنجة من قبل مدينة الامن والامان والحشمة والوقار والان نسمع كثيرا من الاجرام والقتل وكل هذا من فعل مراهقين
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9
3 - halim الخميس 28 ماي 2020 - 17:56
يجب الضرب من حديد‘ أصبحت جريمة القتل عادية في وطننا الحبيب‘ لدرجة أننا أصبحنا نرى كل جريمة و كأنه لا يوجد قانون في البلاد ‘ أغلى ما خلق الله هي الروح فكيف أن نسمح بزهقها بدم بارد
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9
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