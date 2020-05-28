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كُتّاب وآراء
طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة
اهتزت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد غريمه باستعمال السلاح الأبيض، بسبب خلاف بينهما تجري الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الهالك؛ الأمر الذي تطور إلى تعريض هذا الأخير لطعنة قاتلة على مستوى أطرافه السفلى، عجّلت بوفاته فور وصوله إلى قسم المستعجلات.
عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تفاعلت بسرعة مع الجريمة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي يبلغ حوالي 18 سنة وتوقيفه، مع حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة المروعة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.