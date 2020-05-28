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الرئيسية | حوادث | رضيع متخلى عنه يستنفر عناصر درك آيت اعميرة

رضيع متخلى عنه يستنفر عناصر درك آيت اعميرة

رضيع متخلى عنه يستنفر عناصر درك آيت اعميرة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 28 ماي 2020 - 23:44

عُثر الخميس، على رضيع حديث الولادة، لا يتجاوز عمره 4 أيام، متخلى عنه بدوار "أكورام"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.

ونقلت مصالح الدرك الملكي الرضيع إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بواسطة سيارة إسعاف، بعد إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت سلامة صحته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة قصد الوصول إلى أبويْ الرضيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الياس الخميس 28 ماي 2020 - 23:56
كيف الانسان يفرط في فلذة كبده . الناس كاين سنين وهو كيقلب ويتعالج على قبل طفل وهاذو رامينوا لا حول ولا قوة الا بالله
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2 - Ait Hadi الجمعة 29 ماي 2020 - 00:00
هذه هي النتيجة التي تحصل عليها العاملات في حقول البواكر والخضراوات في الضيعات الفلاحية أينما وجدت سواء عبر التراب الوطني أو في حقول الفراولة بإسبانيا
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