رضيع متخلى عنه يستنفر عناصر درك آيت اعميرة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عُثر الخميس، على رضيع حديث الولادة، لا يتجاوز عمره 4 أيام، متخلى عنه بدوار "أكورام"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.

ونقلت مصالح الدرك الملكي الرضيع إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بواسطة سيارة إسعاف، بعد إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت سلامة صحته.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت اعميرة تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد ظروف وحيثيات الواقعة قصد الوصول إلى أبويْ الرضيع.