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الرئيسية | حوادث | سجن طبيب أطفال بتهمة "هتك عرض قاصرين"

سجن طبيب أطفال بتهمة "هتك عرض قاصرين"

سجن طبيب أطفال بتهمة "هتك عرض قاصرين"
هسبريس من الرباط
الخميس 28 ماي 2020 - 21:15

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، أنه تقرر إيداع طبيب أطفال السجن؛ وذلك بعد الاشتباه في "استغلاله الوضعية الهشة لبعض الأطفال القاصرين، إما بصفة منفردة أو بمساعدة الشخص المقدم معه والذي كان بدوره ضحية له قبل بلوغه سن الرشد منذ حوالي سنة واحدة".

وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه "تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية بناء على بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في شأن قيام أحد الأطباء باستغلال بعض الأشخاص القاصرين جنسيا، تم إجراء بحث من قبل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة بتعليمات من النيابة العامة، أسفرت عن تقديم طبيب اختصاصي في طب الأطفال وشخص آخر معه أمام هذه النيابة العامة يومه 28 ماي 2020، حيث تبين من خلال نتائج الأبحاث أن الطبيب المذكور يشتبه في استغلاله الوضعية الهشة لبعض الأطفال القاصرين إما بصفة منفردة أو بمساعدة الشخص المقدم معه والذي كان بدوره ضحية له قبل بلوغه سن الرشد منذ حوالي سنة واحدة".

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة تقدمت بملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق في حق الطبيب المعني بالأمر، من أجل جرائم الاتجار بالبشر واستدراج قاصرين والتغرير بهم وهتك عرضهم بالعنف ومحاولة هتك عرض قاصرين بالعنف، وفي حق شريكه من أجل المشاركة في الجرائم المذكورة، مع التماس اعتقالهما وإيداعهما السجن".

وبعد استنطاق قاضي التحقيق للمعنيين بالأمر ابتدائياً، قرر اعتقالهما وإيداعهما السجن، يورد بلاغ الوكيل العام للملك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حسبنا الله ونعم الوكيل الخميس 28 ماي 2020 - 22:08
منذ أيام ضبط طبيب يبيع "القرقوبي" و الآن وحش ينهش لحم أطفال أبرياء...اللهم إن هذا منكر....
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2 - غضب الله الخميس 28 ماي 2020 - 22:10
راه هادشي علاش سلط علينا الله هاد الجائحة......
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3 - عبدو أكادير الخميس 28 ماي 2020 - 22:26
الإعدام للبيدوفيل. اوسالينا.
مابغيناش شي َمحام انوب على هاذ المخلوق.
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4 - المؤبد الخميس 28 ماي 2020 - 22:30
المؤبد مع الأشغال الشاقة..................
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5 - زين العابدين الخميس 28 ماي 2020 - 22:34
استغلال ضعف الباشريه والحكره يجيب تطبيق اشد واقصي العقوبه في حق هدا الوحش البشري وما اكثرهم في بلادنا منعديمي الظمير هدا خاصو الحكم مع الاعمال الشاقه ذل في الدنيا وسخط وغظب الله في الاخيره ولا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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