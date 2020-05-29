أم لأربعة أبناء تُنهي حياتها شنقا نواحي اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أنهتْ أم لـ4 أبناء حياتها شنقا بسطح منزل أسرتها الكائن في دوار "تدّارت"، بالجماعة الترابية سيدي بيبي ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالكة شنقت نفسها بحبل ثبتته بسطح المنزل، مشيرة إلى أن المصالح الدركية والسلطات المحلية انتقلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

ورجح شهود عيان أن الهالكة، البالغة من العمر 46 سنة، انتحرت بسبب اضطرابات نفسية.

ونُقلت جثة الأربعينية المتوفاة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح.