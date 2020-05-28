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الرئيسية | حوادث | رصاصة تفك احتجاز عون سلطة داخل فرن بالعرائش‎

رصاصة تفك احتجاز عون سلطة داخل فرن بالعرائش‎

رصاصة تفك احتجاز عون سلطة داخل فرن بالعرائش‎
هسبريس من تطوان
الخميس 28 ماي 2020 - 22:41

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتخليص عون سلطة كان محتجزا من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن المشتبه فيه احتجز عون سلطة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض داخل فران تقليدي، بعدما اقتحمه عنوة وهدد بتعريض الضحية للعنف بدعوى التبليغ عنه في قضايا سابقة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة بواسطة سكينين.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الموقوف عرض حياة عون السلطة وسلامة موظفي الأمن للخطر، ليضطر ضابط شرطة ممتاز إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بفخذه الأيمن، بشكل مكن من تحييد الخطر الصادر عنه، وإنقاذ الضحية الذي كان محتجزا، فضلا عن حجز سلاحين استُعملا في هذا الاعتداء.

ونُقل المشتبه فيه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، مع الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Mouatene الخميس 28 ماي 2020 - 22:52
Bravo Mr l'officier .ces genres de créature ne méritent que cette solution rien d'autre
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45
2 - Yassine الخميس 28 ماي 2020 - 23:02
كان يجب ان يضع له الرصاصة في الرأس. ليريح منه البلاد و العباد
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51
3 - Simo الخميس 28 ماي 2020 - 23:04
Bravo , et merci au policier, Mais la prochaine fois il faut viser entre les yeux comme ca il y aura une vermine en moins.
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26
4 - لا حول و لا قوة الا بالله الخميس 28 ماي 2020 - 23:05
هادشي كانسمعوه غير فالمغرب الله يحضر السلامة تقول عايشين فمسلسل
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-32
5 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 23:05
الله يعطيك الصحة على هذا التدخل الناجح
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32
6 - lolo الخميس 28 ماي 2020 - 23:07
ولاو عدنا المافيات هنا لا حول ولا قوة لا بالله
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25
7 - زين العابدين الخميس 28 ماي 2020 - 23:07
بحال هاد الحوثالات خاصو رصاصه فالراس ماشي فرجل باش تهانا منو لبلاد والعباد
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39
8 - مغربي الخميس 28 ماي 2020 - 23:15
تحية لرجال الأمن هاد المعاودين ما تيحشموس أصلح السجن أفضل مكان بالنسبة لهم لا مشكلة وهدا راجع للتخفيف العقوبة وكل ما يحتاجونه في السجن موجود أصبحوا يستفيدون من جرمهم اللهم احفظ هدا البلد من الأشرار وتحية مرة أخرى لرجال الأمن وهدا ما يستحقه كل مجرم
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15
9 - تحية للرجال الامن الخميس 28 ماي 2020 - 23:16
تحية للرجال الامن انا لو كنت مكان رجل الامن لاصبته في الراس بدون اي تردد
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26
10 - محمد مداني الخميس 28 ماي 2020 - 23:23
كل من سولت له نفسه أن يعرض الناس أو الشرطة للخطر نصيبه هو الرصاص، لأن الشرطي قد فقد هيبته، وأصبح المواطن المغربي لقمة صاءغة لدوي السوابق العدلية
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3
11 - مواطن الخميس 28 ماي 2020 - 23:24
رجل الامن مهمته ان يحرر لك محضر ويحيلك للعدالة ولا ينبغي تهديده او مهاجمته ومن يفعل فهو خارج القانون ويستحق العقوبة.
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1
12 - تصرف سليم الخميس 28 ماي 2020 - 23:25
لقد أحسن صنعا السيد الضابط الممتاز شل حركة المعتدي بإصابته في فخذه ولم يقتله إنه تصرف مهني سليم ، هكذا سوف يحاكم المجرم محاكمة عادلة ويأخذ جزائه وافيا، وبالتالي يقطع الطريق على من سيشكك ويقول قتلوه لكي يغطون على الحقيقة.
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6
13 - Trois fois rien ,,, ,,, الخميس 28 ماي 2020 - 23:30
أولا تحية إجلال وتقدير لرجال الأمن الدين يعرضون حياتهم للخطر حتى يحموننا من هؤلاء الجراتم،ولكن
لوكانت الرصاصة في الرأس لكان أفضل ،حتى يرتح منه المجتمع ،اما الأن فقد خلقتم عدة مشاغل للناس:
الطبيب والممرض الدين سيسهرون على علاجه
الشرطي الدي سيحرسه في المستشفى حتى نهاية
علاجه
تم السائق الدي يحمله للسجن ثم للمحكمة عدة مرات
القاضي وأعوانه الدين سيحاكمونه
السجانين الدين سيحرسونه بالتناوب
أكله الدي سيزيد في الإفيكتيف على الطباخ،وفي الأخير
سيخرج في عفو ملكي مزور ويعيد الكرة.
وكل هده المشاكل، لأن الرصاصة لم تحط في مكانها ألا
وهو الرأس.
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10
14 - [email protected] الخميس 28 ماي 2020 - 23:34
يجب على ادارة الامن تسهيل استعمال السلاح الناري لموظفيها
لان هذا الوضع لا يشجعهم على ذالك سيما ان مجرد اخراج رصاصة واحدة يثير مساءلات هم في غنى عنها المرجو الليونة في استعمال السلاح في مثل هده الحالات عوض مساءلةهم بل يجب التنويه بهم بدل من جرهم الي المساءلة وحتى معاقبنهم هذا الشرطي الباسل يستحق التنويه
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4
15 - طالب الخميس 28 ماي 2020 - 23:36
من الملاحظ أن جل المعلقين طالبوا بالرصاصة في الرأس , لعل السبب هي العاطفة لكن الأحكام لا تكون هكذا رجل الأمن أزال الخطر فقد قام بدورو أما بقية الأحكام فقد مهد لها الطريق ...
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2
16 - abdo الخميس 28 ماي 2020 - 23:38
تحية رجااااااال الأمن المغرب < الله الوطن الملك
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