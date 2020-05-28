رصاصة تفك احتجاز عون سلطة داخل فرن بالعرائش‎

هسبريس من تطوان

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتخليص عون سلطة كان محتجزا من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن المشتبه فيه احتجز عون سلطة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض داخل فران تقليدي، بعدما اقتحمه عنوة وهدد بتعريض الضحية للعنف بدعوى التبليغ عنه في قضايا سابقة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة بواسطة سكينين.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الموقوف عرض حياة عون السلطة وسلامة موظفي الأمن للخطر، ليضطر ضابط شرطة ممتاز إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بفخذه الأيمن، بشكل مكن من تحييد الخطر الصادر عنه، وإنقاذ الضحية الذي كان محتجزا، فضلا عن حجز سلاحين استُعملا في هذا الاعتداء.

ونُقل المشتبه فيه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، مع الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.