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كُتّاب وآراء
رصاصة تفك احتجاز عون سلطة داخل فرن بالعرائش
اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتخليص عون سلطة كان محتجزا من طرف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن المشتبه فيه احتجز عون سلطة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض داخل فران تقليدي، بعدما اقتحمه عنوة وهدد بتعريض الضحية للعنف بدعوى التبليغ عنه في قضايا سابقة، وهو ما استدعى تدخل عناصر الشرطة التي واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة بواسطة سكينين.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن الموقوف عرض حياة عون السلطة وسلامة موظفي الأمن للخطر، ليضطر ضابط شرطة ممتاز إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بفخذه الأيمن، بشكل مكن من تحييد الخطر الصادر عنه، وإنقاذ الضحية الذي كان محتجزا، فضلا عن حجز سلاحين استُعملا في هذا الاعتداء.
ونُقل المشتبه فيه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية، مع الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
لوكانت الرصاصة في الرأس لكان أفضل ،حتى يرتح منه المجتمع ،اما الأن فقد خلقتم عدة مشاغل للناس:
الطبيب والممرض الدين سيسهرون على علاجه
الشرطي الدي سيحرسه في المستشفى حتى نهاية
علاجه
تم السائق الدي يحمله للسجن ثم للمحكمة عدة مرات
القاضي وأعوانه الدين سيحاكمونه
السجانين الدين سيحرسونه بالتناوب
أكله الدي سيزيد في الإفيكتيف على الطباخ،وفي الأخير
سيخرج في عفو ملكي مزور ويعيد الكرة.
وكل هده المشاكل، لأن الرصاصة لم تحط في مكانها ألا
وهو الرأس.
لان هذا الوضع لا يشجعهم على ذالك سيما ان مجرد اخراج رصاصة واحدة يثير مساءلات هم في غنى عنها المرجو الليونة في استعمال السلاح في مثل هده الحالات عوض مساءلةهم بل يجب التنويه بهم بدل من جرهم الي المساءلة وحتى معاقبنهم هذا الشرطي الباسل يستحق التنويه