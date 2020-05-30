تفكيك معمل سري لصناعة "الماحيا" بأولاد امبارك

حميد رزقي

فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك، مساء الخميس، معملا سريا لصناعة وتقطير "الماحيا". كما أوقفت شخصين أحدهما له سوابق عدلية، بدوار أولاد نادر بجماعة أولاد كناو بإقليم بني ملال.

وذكرت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك بالمركز الترابي ذاته، حجزت خلال هذه العملية ما لا يقل عن 400 لتر من مسكر "الماحيا" القابل للاستهلاك، و400 كيلوغرام من التين الجاف، فضلا عن معدات تستعمل لتقطير هذه المادة، من ضمنها أسلاك نحاسية وقنينات غاز وبراميل بلاستيكية وكمية مهمة من الخميرة.

وتمكنت العناصر ذاتها من حجز دراجتين ناريتين من الحجم الكبير، وإيقاف أصحابها بشبهة السكر العلني، ليتم وضعهما رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على العدالة.

وأحالت المصالح ذاتها، الخميس، خمسينيا حديث الخروج من السجن على العدالة بشبهة ترويج الخمور بدون رخصة، بعدما حجزت لديه حوالي 400 جعة و30 لترا من الخمر الأحمر وكمية من مسكر "الماحيا".

وذكر مصدر مطلع أن أزيد من 10 أشخاص آخرين تّم عرضهم على العدالة بعد عيد الفطر، بشبهة السكر العلني وخرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية.