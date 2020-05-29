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الرئيسية | حوادث | الدرك يضبط أطنانًا من الشيرا بالقصر الصغير

الدرك يضبط أطنانًا من الشيرا بالقصر الصغير

الدرك يضبط أطنانًا من الشيرا بالقصر الصغير
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 00:30

تمكنت فرقة من الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بطنجة، الخميس، من حجز كمية من مخدر الشيرا وصفت بالكبيرة، وإيقاف المتهم الرئيسي في القضية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية، التي تمت بداور المدشر بو عباد بالجماعة القروية القصر الصغير، أسفرت عن حجز 3.5 أطنان من مخدر الشيرا، وأربع سيارات نفعية، واحدة منها رباعية الدفع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى جانب المخدرات والسيارات، تمّ حجز قاربين مطاطيين مزوّدين بمحركات. كما تمكنت فرقة الدرك الملكي من إيقاف شخص يشتبه في كونه الرأس المدبّر والمتهم الرئيسي في هذه العملية.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية جاءت تتمة للأبحاث القضائية المرتبطة بحجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا، في وقت سابق، من طرف الدرك البحري بطنجة.

يُشار إلى أن العملية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، مساء الخميس، تمّت عقب عملية شهدها دوار "الزرارع" التابع للجماعة القروية القصر الصغير، غير بعيد عن دوار المدشر بو عباد، وتمكنت حينها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من حجز 863 كيلوغراما من الشيرا، و3 سيارات وقارب مطاطي، مع إيقاف أحد المتورطين في القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خااد الجمعة 29 ماي 2020 - 00:48
تحية اجلال واحترام لرجال الدرك الملكي
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9
2 - Abdou الجمعة 29 ماي 2020 - 01:10
يا اخي خالد لماذا تحية اجلال مع العلم انهم لم يقوموا الا بالواجب المهني وهم يتوصلون بالراتب الشهري مقابل هذا العمل .
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-11
3 - يوغرطة الجمعة 29 ماي 2020 - 01:21
وحجزت قوارب مطاطية (فنتوم) مع اطنان من الحشيش. طبعا القوارب المطاطية المحجوزة لا تطير في السماء بل يتم شحنها برزم الحشيش ثم تنزل عبر مسافة ليس بالقصيرة مجرورة بجرار ضخم حتى الشاطئ الدي لا يخلو من حراسة تقوم بها عناصر القوات المساعدة وفي عرض البحر تقوم بها البحرية الملكية والدرك الملكي البحري ومع ذالك تجد القوارب طريقها الى الشاطئ ومنه إلى الشواطئ الاسبانية على الجانب الآخر من المضيق. لهذا تصر اسبانيا على نشر دوريات مشتركة مغربية اسبانية في عرض البحر لانهم يعرفون ان طريق الحشيش عبر البحر تشترى وتباع مايفسر تدفق اطنان من الحشيش المغربي يوميا على شواطئها .
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