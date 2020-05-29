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كُتّاب وآراء
الدرك يضبط أطنانًا من الشيرا بالقصر الصغير
تمكنت فرقة من الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بطنجة، الخميس، من حجز كمية من مخدر الشيرا وصفت بالكبيرة، وإيقاف المتهم الرئيسي في القضية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية، التي تمت بداور المدشر بو عباد بالجماعة القروية القصر الصغير، أسفرت عن حجز 3.5 أطنان من مخدر الشيرا، وأربع سيارات نفعية، واحدة منها رباعية الدفع.
وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى جانب المخدرات والسيارات، تمّ حجز قاربين مطاطيين مزوّدين بمحركات. كما تمكنت فرقة الدرك الملكي من إيقاف شخص يشتبه في كونه الرأس المدبّر والمتهم الرئيسي في هذه العملية.
وأكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية جاءت تتمة للأبحاث القضائية المرتبطة بحجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا، في وقت سابق، من طرف الدرك البحري بطنجة.
يُشار إلى أن العملية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، مساء الخميس، تمّت عقب عملية شهدها دوار "الزرارع" التابع للجماعة القروية القصر الصغير، غير بعيد عن دوار المدشر بو عباد، وتمكنت حينها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة من حجز 863 كيلوغراما من الشيرا، و3 سيارات وقارب مطاطي، مع إيقاف أحد المتورطين في القضية.