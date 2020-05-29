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كُتّاب وآراء
خبر "زائف" على "فيسبوك" يجر شابا إلى التوقيف
تفاعلت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن بيوكرى، باشتوكة آيت باها، بالنجاعة والفاعلية المطلوبة مع "تدوينة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتعلّق بتعرض مواطنين مستفيدين من الدعم المالي المؤقت من صندوق تدبير جائحة كورونا للسرقة.
وادعى المنشور "الفيسبوكي" أن عصابة إجرامية للسرقة مدجّجة بأسلحة بيضاء استهدفت مجموعة من الأشخاص مباشرة بعد سحبهم المبالغ المالية الخاصة بالدعم المؤقت الممنوح من طرف صندوق "كورونا" من المؤسسات البنكية في مدينة بيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها.
ومكن التحقيق المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تشخيص هوية الشاب الواقف وراء نشر الخبر الزائف عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ كشفت التحريات المفعّلة في إطار هذه القضية أن الأمر يتعلق ببيانات كاذبة وعارية عن الصحة.
وتم توقيف ناشر الخبر الكاذب، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث لتحديد ظروف وخلفيات نشره الخبر الزائف، على أساس تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استيفاء جميع مجريات البحث التمهيدي معه.
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تعليقات الزوّار (3)
لماذا لا تتحرك العدالة للقبض على هؤلاء؟!