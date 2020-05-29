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الرئيسية | حوادث | خبر "زائف" على "فيسبوك" يجر شابا إلى التوقيف

خبر "زائف" على "فيسبوك" يجر شابا إلى التوقيف

خبر "زائف" على "فيسبوك" يجر شابا إلى التوقيف
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 29 ماي 2020 - 14:30

تفاعلت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن بيوكرى، باشتوكة آيت باها، بالنجاعة والفاعلية المطلوبة مع "تدوينة" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتعلّق بتعرض مواطنين مستفيدين من الدعم المالي المؤقت من صندوق تدبير جائحة كورونا للسرقة.

وادعى المنشور "الفيسبوكي" أن عصابة إجرامية للسرقة مدجّجة بأسلحة بيضاء استهدفت مجموعة من الأشخاص مباشرة بعد سحبهم المبالغ المالية الخاصة بالدعم المؤقت الممنوح من طرف صندوق "كورونا" من المؤسسات البنكية في مدينة بيوكرى، بإقليم اشتوكة آيت باها.

ومكن التحقيق المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تشخيص هوية الشاب الواقف وراء نشر الخبر الزائف عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ كشفت التحريات المفعّلة في إطار هذه القضية أن الأمر يتعلق ببيانات كاذبة وعارية عن الصحة.

وتم توقيف ناشر الخبر الكاذب، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث لتحديد ظروف وخلفيات نشره الخبر الزائف، على أساس تقديمه أمام النيابة العامة المختصة فور استيفاء جميع مجريات البحث التمهيدي معه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - كمال المنصوري الجمعة 29 ماي 2020 - 14:45
رجال أمننا و قضائنا بارعون في التصدي و القبض على كل مروج أخبار كاذبة و من يزعزع أمن المجتمع و نفسية الشعب. لكنهم لا ينتصرون لله و رسوله صلى الله عليه وسلم عندما ينهق أحدهم و يعتدي على الثوابت مثلما حدث مؤخراً مع تلك المرأة التي إعتدت على أمنا خديجة رضي الله عنها و كذلك الأشخاص الذين يسبون الدين و ينشرون أفكار الكراهية في الصفحات الفيسبوكية حيث احد المسيحيون و اللادينبون يسبون الاسلام و يتهمون النبي صلى الله عليه و سلم بحب الجنس و الإرهاب...
لماذا لا تتحرك العدالة للقبض على هؤلاء؟!
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5
2 - ناشر الاخبار زائفة الجمعة 29 ماي 2020 - 15:16
كل من يروج اخبار زائفة يجب تطبيق عليهم اشد عقوبة مع الغرامة هاد شي بزااف تعيش نهار تسمع خبار لا حول ولا قوة الا بالله
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1
3 - الطامة الجمعة 29 ماي 2020 - 15:19
تتوالى الطامات .فمالكم تبحثون عن سجن بالمجان.ماذا جرى في مجتمع مليء بالغباء والتخلف.الم تجد ما تملؤ به فراغك ووقتك.. ؟ ماذا تجني من نشر الاكاذيب؟ سوى المحاكم.
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