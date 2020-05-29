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كُتّاب وآراء
جريمة قتل أم عازبة لطفليها ذبحاً تهز ضواحي تازة
اهتز دوار تورثوت بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة على جريمة وصفت بـ"البشعة" في حق الفروع، وذلك بعد أن أقدمت أم عازبة، صباح اليوم الجمعة، على قتل طفليها داخل بيت والديها.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الأم، التي توجد في بداية الأربعينات من عمرها، عمدت في البداية إلى خنق طفلها البالغ من العمر حوالي سنتين، حتى الموت، قبل قيامها بالإجهاز على طفلتها البكر، التي تبلغ نحو 4 سنوات من العمر، ذبحا باستعمال سكين المطبخ.
المصادر ذاتها أفادت بأن الأم هددت، عقب ارتكابها هذه الجريمة، بالانتحار بذبح نفسها باستعمال منجل، لكن عناصر الدرك الملكي، التي هرعت إلى مكان الجريمة رفقة السلطات المحلية لقيادة بوزملان نجحت في منعها من ذلك حين تمكنت من تخليصها من هذه الآلة الحادة قبل تنفيذ وعيدها.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم اكتشاف إقدام الأم على ارتكاب هذه الجريمة في حق طفليها من طرف أفراد من عائلتها، مبرزة أن المعنية بالأمر تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة وضعيتها كأم عازبة.
وبينما أوقفت مصالح الدرك الملكي لتاهلة الأم المشتبه في اقترافها هذه الجريمة ووضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، تمت إحالة جثتي الطفلين على مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بتازة لإخضاعهما للتشريح الطبي، تضيف المصادر نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
Jamais de bonnes nouvelles !!
الام المسكينة عرفت ذلك وفضلت التخلص من وضعها المنبوذ بهده الطريقة الوحشية الله معها.
هكذا أفكار الشعوب المتخلفة .... جيل الأباء المجرمين والأبناء المجرمين ، يتبادلون الأدوار بينهم ، هناك من يقتل ومن يقتل ، من يظلم ومن يظلم ... وتستمر الحكاية ....
بالله عليكم ألا تعرفون كيف تتغلبون على غريزة الحيوان ، أعظم الشرور هو الجنس ...بل سبب كل مآسي العالم بعد التناحر على الأموال ... ، زواج ممارسة الجنس دائما ينتهي بالفشل ... (أعرف أن هناك النساء هم من يقدون نار الجنس في هذا الزمن من عري ...) وأنا ولله الحمد تغلبت على شيئ اسمه الجنس ، وأدعوا ان يجعلني محصنا وحصورا أكثر فأكثر ... لن أعيد مرة أخرى غلطة أجدادي وأبائي ... أستوعبت الدرس كثيرا ، الولادات الكثيرة تخدم الطبيعة أكثر مما تخدم البشرية ، ولكم العبرة في عدد اليهود في العالم على حساب غثاء السيل الذي ينفع في شيئ ، واآسفا .
لماذا الدولة أولا لأن القوانين لا تعالج جميع الظروف المحيطة بميلاد طفل يسميه المجتمع غير شرعي، وكأن هناك طفل شرعي وطفل غير شرعي هههه . وبالتالي هذا الخلل ينعكس مباشرة على نوعية الحياة التي تحياها تلك الأم مع أبنائها، والكل يعلم ما تعانيه.
الطرف الثاني هو المجتمع، لأنه لا يدفع باتجاه الاعتراف بذلك الطفل وأمه كواقع يجب التعامل معه لا إقصائه، من جهة ومن جهة أخرى سعيه الدائم لتصنيف مولود لا ذنب له في واقعة الزنا وتحميله نتائج علاقات غير شرعية بين الذكر والأنثى.
ثم الطرف الأضعف والمفعول به تتحمل وزرالخطيئة كاملا أو قد يكون اغتصابا من يدري في حين يفلت الفاعل من المسؤولية الدائمة عن الوضع ويكتفي بعقوبة ظرفية نسبية مؤقتة هذا إن لم يفلت منها .
المشكل إذن إجتماعي واقتصادي وكفى
لا حول ولا قوة إلا بالله
واجعل تحت السّتر ما ترضَى به عنا
واجعل كل ما أوجعنا خيرة لنا ومغفرة
لم أجد من كلمات سوى لا حول و لا قوة إلا بالله.
( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )
و الله لقد يئست من كثرة التعاليق على مواضيع الإنتحارات اليومية و الله ياخد فيهم الحق.
قال تعالى وإذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت.
وسينقلونها إلى المستشفى للعلاج . وانتهى الموضوع. كما وقع للمرأة التي ارمت أطفالها من السطح على الأرض.
حرمتهما من حق الحياة و العيش
اتخيل المنظر البشع ... للاسف غياب المرافقة مع مثل هاته الحالات النفسية المعقدة
يجب على الدولة الاجتهاد و تخصيص اماكن لايواء الاطفال الذين يعيشون مع اباء مرضى نفسيين او لا يتحملون مسؤولية ابناءهم
تكون لجان تسحب منهم ابنائهم وكل ذلك لحماية الطفولة البريئة
نتمنى الالتحاق بهما في الجنة ان شاء الله
حرمتهما من حق الحياة و العيش
اتخيل المنظر البشع ... للاسف غياب المرافقة مع مثل هاته الحالات النفسية المعقدة
يجب على الدولة الاجتهاد و تخصيص اماكن لايواء الاطفال الذين يعيشون مع اباء مرضى نفسيين او لا يتحملون مسؤولية ابناءهم
تكون لجان تسحب منهم ابنائهم وكل ذلك لحماية الطفولة البريئة
نتمنى الالتحاق بهما في الجنة ان شاء الله
اللهم ارحم عبادك
فرجاء منو افكاركم قبل البوح بها