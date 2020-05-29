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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل أم عازبة لطفليها ذبحاً تهز ضواحي تازة

جريمة قتل أم عازبة لطفليها ذبحاً تهز ضواحي تازة

جريمة قتل أم عازبة لطفليها ذبحاً تهز ضواحي تازة
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 29 ماي 2020 - 15:35

اهتز دوار تورثوت بجماعة آيت سغروشن بإقليم تازة على جريمة وصفت بـ"البشعة" في حق الفروع، وذلك بعد أن أقدمت أم عازبة، صباح اليوم الجمعة، على قتل طفليها داخل بيت والديها.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس فإن الأم، التي توجد في بداية الأربعينات من عمرها، عمدت في البداية إلى خنق طفلها البالغ من العمر حوالي سنتين، حتى الموت، قبل قيامها بالإجهاز على طفلتها البكر، التي تبلغ نحو 4 سنوات من العمر، ذبحا باستعمال سكين المطبخ.

المصادر ذاتها أفادت بأن الأم هددت، عقب ارتكابها هذه الجريمة، بالانتحار بذبح نفسها باستعمال منجل، لكن عناصر الدرك الملكي، التي هرعت إلى مكان الجريمة رفقة السلطات المحلية لقيادة بوزملان نجحت في منعها من ذلك حين تمكنت من تخليصها من هذه الآلة الحادة قبل تنفيذ وعيدها.

وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم اكتشاف إقدام الأم على ارتكاب هذه الجريمة في حق طفليها من طرف أفراد من عائلتها، مبرزة أن المعنية بالأمر تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة وضعيتها كأم عازبة.

وبينما أوقفت مصالح الدرك الملكي لتاهلة الأم المشتبه في اقترافها هذه الجريمة ووضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث، تمت إحالة جثتي الطفلين على مستودع الأموات بمستشفى ابن باجة بتازة لإخضاعهما للتشريح الطبي، تضيف المصادر نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - Jaouna majber الجمعة 29 ماي 2020 - 15:45
Voilà !! Comme d’habitude !! cette région n’est évoquée que lors des événements tragiques !!
Jamais de bonnes nouvelles !!
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-24
2 - aya الجمعة 29 ماي 2020 - 15:48
لا حول ولا قوة الا بالله كل نهار كنسمعو جريمة الله يلطف بنا لوليدات مساكن شنو ذنبهم
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69
3 - سعاد الجمعة 29 ماي 2020 - 15:48
لا حول و لا قوة الا بالله..اللهم الطف بنا فيما جرت به الاقدار..
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50
4 - aya الجمعة 29 ماي 2020 - 15:48
لا حول ولا قوة الا بالله كل نهار كنسمعو جريمة الله يلطف بنا لوليدات مساكن شنو ذنبهم
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29
5 - انما الصدقات الجمعة 29 ماي 2020 - 15:51
اتقضات الهدرة ما ابقى لينا ما انقولو اعيينا،والله ابتلاءنا بالكرونا ارحم،والله هو أرحم الراحمين،حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد،وعلى آله ،وصحبه.يارب الطف بعبادك وانت مولانا ونعم الوكيل.
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38
6 - جمال الجمعة 29 ماي 2020 - 15:52
لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم اللهم ارحمهم اغفر لها.
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23
7 - قلب موجوع الجمعة 29 ماي 2020 - 15:52
لقد ذرفت عيني لهذه الواقعة وانفطر قلبي كيف حدث هذا ابشع جريمة تقترفها ام في حق اطفالها مهما كانت الاسباب و الدوافع .الله اجعلهما من طيور الجنة.وارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله
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50
8 - زين العابدين الجمعة 29 ماي 2020 - 15:53
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وش احنا مسلمين ولا متمسليمين ولا شكون حنا الخزي والدل لكي في الدنيا والنار خاليدين فيها وبئس المصير
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2
9 - محسن الجمعة 29 ماي 2020 - 15:54
مهما كانت الأسباب فيجب القصاص من هذه المجرمة . والله إني تخيلت الجريمة وفظاعتها فتألم قلبي بشدة . مثل هذه الوحوش لايجب أن تأخذنا فيهم شفقة القصاص القصاص . لاحول ولاقوة إلا بالله
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8
10 - hassan الجمعة 29 ماي 2020 - 15:57
لا حول ولا قوة الا بالله .مأساة في مأساة.حاولت ان اعلق او اقلول كلمة لكن عجز لساني وعقلي عن التعبير كل ما يمكن ان اقوله هو لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله
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6
11 - mhamad الجمعة 29 ماي 2020 - 15:57
إنالله وإناإليه راجعون علامة الساعة اللهم نسالك الايمان والتبات ام عازبة ولها طفلين قتلتهم واحد خنقا واخر دبحا اي ام هده لايوجد فى القاموس ام عازية هناك نوعان من الامومة ام ولدة وام راضعة اما عازبة ف لاحولا ولا قوة الابالله العلي العظيم
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8
12 - عزيز الجمعة 29 ماي 2020 - 15:59
هذه نتائج التحرر الزائف والحريات الفردية وجسدي ملك لي ندير ببه ما بغيت والبعد عن الدين والقيم الاخلاقية صبي وطفلة ماتا بطريقة مأساوية وأمثالهما في الشوارع مشردون يدبحون كل يوم وهم كثر ونحن في القرن21 وجب تحليل النتائج لمعرفة اين الخلل
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28
13 - Anas Sebai Howary الجمعة 29 ماي 2020 - 16:02
الام العازبة ليس لها مكانة في المجتمع العربي الكل يتبرا منها حتى عشيقها وكدلك اطفالها يوصفون بابناء الزنا وهم كدلك ان كبروا يتعقدون ويكرهون الناس واحيانا ينقلبون الى مجرمين
الام المسكينة عرفت ذلك وفضلت التخلص من وضعها المنبوذ بهده الطريقة الوحشية الله معها.
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2
14 - ghita الجمعة 29 ماي 2020 - 16:04
لا حول ولا قوة إلا بالله انهم الآن طيور في الجنة والأم الآن ستأخذ جزاءها في الدنيا والآخرة ...اللهم غفرانك وارفع عنا الوباء
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8
15 - hassan الجمعة 29 ماي 2020 - 16:05
لاحول ولاقوة الابالله .مأساة في مأساة حاولت ان اعلق او اقول كلمة لكن عجز لساني وعقلي عن التعبير لم اجد ولم استطع الا قول لااله الا الله ولا حول ولاقوة الا بالله.
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6
16 - مغربية الجمعة 29 ماي 2020 - 16:05
يا أكرم الأكرمين نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام اعصمنا من المعاصي والآثام، اشغلنا بخير ما يرضيك عنا، احمنا من أذى الناس، اشغلنا بك عن همومنا اجعل الآخرة كل همنا.
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7
17 - مسلم في زمن الرداءة الجمعة 29 ماي 2020 - 16:05
كانت دائما تساورني فكرة ... وهي قبل الزواج ، أن يتم تعريض الزوجين لاختبار نفسي لمدة سنة ... مع التقييم الدائم لحالتهم الدماغية ... ، لان هناك فعلا تناقض في سنة الزواج ، يراقب الأزواج كل منه شكل الأجسام ويذهب بالفتيات الى ألأطباء لمعرفة القدرة على الممارسة ... ويتناسون تقييم الخبرة الطبية على العقول ...
هكذا أفكار الشعوب المتخلفة .... جيل الأباء المجرمين والأبناء المجرمين ، يتبادلون الأدوار بينهم ، هناك من يقتل ومن يقتل ، من يظلم ومن يظلم ... وتستمر الحكاية ....
بالله عليكم ألا تعرفون كيف تتغلبون على غريزة الحيوان ، أعظم الشرور هو الجنس ...بل سبب كل مآسي العالم بعد التناحر على الأموال ... ، زواج ممارسة الجنس دائما ينتهي بالفشل ... (أعرف أن هناك النساء هم من يقدون نار الجنس في هذا الزمن من عري ...) وأنا ولله الحمد تغلبت على شيئ اسمه الجنس ، وأدعوا ان يجعلني محصنا وحصورا أكثر فأكثر ... لن أعيد مرة أخرى غلطة أجدادي وأبائي ... أستوعبت الدرس كثيرا ، الولادات الكثيرة تخدم الطبيعة أكثر مما تخدم البشرية ، ولكم العبرة في عدد اليهود في العالم على حساب غثاء السيل الذي ينفع في شيئ ، واآسفا .
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-11
18 - حزن و دموع الجمعة 29 ماي 2020 - 16:07
هذا الخبر احزن قلبي و ادمع عيني لاني ام لطفلين في نفس العمر تقريبا.لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.كيف يمكن ان نرحم هدة المراة و هي لم ترحم طفلين لا ذنب لهما.فكيف نرحمها و هي المذنبة.حسبي الله و نعم الوكيل هده المرة لا حجر ولا ظروف يمكن ان تشفع لها عندنا نحن البشر.لكن الله الغفار الرحمان التواب بيده الامر و هو علام الغيوب.عجر اللسان عن التعبير.
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6
19 - Abou ilyass الجمعة 29 ماي 2020 - 16:10
ها هي نتاءج مسؤولو الدولة في التنمية والتعليم والتربية والاخلاق رحمك الله ياوطني
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4
20 - مفكر مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 16:10
جريمة يتحمل مسؤوليتها ثلاثة أطراف الدولة كطرف أول ثم المجتمع كطرف ثاني، ثم الأم العزباء كطرف ثالث .
لماذا الدولة أولا لأن القوانين لا تعالج جميع الظروف المحيطة بميلاد طفل يسميه المجتمع غير شرعي، وكأن هناك طفل شرعي وطفل غير شرعي هههه . وبالتالي هذا الخلل ينعكس مباشرة على نوعية الحياة التي تحياها تلك الأم مع أبنائها، والكل يعلم ما تعانيه.
الطرف الثاني هو المجتمع، لأنه لا يدفع باتجاه الاعتراف بذلك الطفل وأمه كواقع يجب التعامل معه لا إقصائه، من جهة ومن جهة أخرى سعيه الدائم لتصنيف مولود لا ذنب له في واقعة الزنا وتحميله نتائج علاقات غير شرعية بين الذكر والأنثى.
ثم الطرف الأضعف والمفعول به تتحمل وزرالخطيئة كاملا أو قد يكون اغتصابا من يدري في حين يفلت الفاعل من المسؤولية الدائمة عن الوضع ويكتفي بعقوبة ظرفية نسبية مؤقتة هذا إن لم يفلت منها .
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21 - Rachid الجمعة 29 ماي 2020 - 16:12
عجز اللسان عن التعبير أولا آلله يرحم الوليدات اما عن أمهم كان علا رجال الدرك والمحكمة عندما قامت بتهديد قتلهم بمنجل .يلقو عليها القبض والدولة تتكلف باولادها.ماهدا الهراء كلهم مسؤولون
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1
22 - مسلم علماني الجمعة 29 ماي 2020 - 16:13
أتساءل، لماذا الامهات العازبات في فرنسا وامريكا وهولندا والسويد وسويسرا والدنمارك ... لا تنتحرن ولا تقتلن أبناءهن؟
المشكل إذن إجتماعي واقتصادي وكفى
لا حول ولا قوة إلا بالله
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-2
23 - بادي الجمعة 29 ماي 2020 - 16:14
‏اللهم استرنا بسترك الجميل
واجعل تحت السّتر ما ترضَى به عنا
واجعل كل ما أوجعنا خيرة لنا ومغفرة
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2
24 - مواطن غيور1/ الموؤودة الجمعة 29 ماي 2020 - 16:14
السلام عليكم
لم أجد من كلمات سوى لا حول و لا قوة إلا بالله.
( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ )
و الله لقد يئست من كثرة التعاليق على مواضيع الإنتحارات اليومية و الله ياخد فيهم الحق.
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4
25 - charafi الجمعة 29 ماي 2020 - 16:17
والله احزن لما اسمع كيف هذه اخبارالاليمة في وطننا الحبيب.كل يوم اسمع القتل والانتحار.ماذا وقع الى مجتمع المغربي?
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3
26 - abousalma الجمعة 29 ماي 2020 - 16:17
لا حول ولا قوة الا بالله.لا تركبوا على ما وقع لتبثوا افكاركم الظلامية.دعوها لخالقها الذي يعلم ظروفها واحوالها.
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4
27 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 16:17
ياربي ترحمهوم مسكينة ماشي طبيعية
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3
28 - الحسين الجمعة 29 ماي 2020 - 16:17
هذه نتائج افلام تركية وما سياتي اكبر مالم نرجع الى شريعة ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى وإذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت.
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-3
29 - تازي.. الجمعة 29 ماي 2020 - 16:18
باين السبب ..أم عازبة..السجن حتى للذي كان السبب في الأبوة ..ثم الويل لمن يشجع على تلك الرذائل..أما الضحيتين فلهما الرحمة..حسبي الله ونعم الوكيل
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3
30 - تنبيه الجمعة 29 ماي 2020 - 16:22
"الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والمنكر " صدق ألله العظيم
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4
31 - الحسين الجمعة 29 ماي 2020 - 16:22
غدا سنسمع أنها تعاني من أمراض نفساني
وسينقلونها إلى المستشفى للعلاج . وانتهى الموضوع. كما وقع للمرأة التي ارمت أطفالها من السطح على الأرض.
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32 - Mourad الجمعة 29 ماي 2020 - 16:23
الجهل هو سبب كل هده الفضاءح التي نقرءها كلً يوم. كون كانت مزوجة كون مسحوها فالرجل والتعنيف و ما الى ذالك. المجتمع المكلخ لا يرحم.
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33 - adam الجمعة 29 ماي 2020 - 16:23
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما هذا الذي أصبحنا نعيشه و نسمعه يوميا. إلى هذا الحد
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2
34 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 16:23
ما ذنب الطفلين البريئين ؟؟
حرمتهما من حق الحياة و العيش
اتخيل المنظر البشع ... للاسف غياب المرافقة مع مثل هاته الحالات النفسية المعقدة
يجب على الدولة الاجتهاد و تخصيص اماكن لايواء الاطفال الذين يعيشون مع اباء مرضى نفسيين او لا يتحملون مسؤولية ابناءهم
تكون لجان تسحب منهم ابنائهم وكل ذلك لحماية الطفولة البريئة
نتمنى الالتحاق بهما في الجنة ان شاء الله
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2
35 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 16:23
ما ذنب الطفلين البريئين ؟؟
حرمتهما من حق الحياة و العيش
اتخيل المنظر البشع ... للاسف غياب المرافقة مع مثل هاته الحالات النفسية المعقدة
يجب على الدولة الاجتهاد و تخصيص اماكن لايواء الاطفال الذين يعيشون مع اباء مرضى نفسيين او لا يتحملون مسؤولية ابناءهم
تكون لجان تسحب منهم ابنائهم وكل ذلك لحماية الطفولة البريئة
نتمنى الالتحاق بهما في الجنة ان شاء الله
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0
36 - ام وليد الجمعة 29 ماي 2020 - 16:30
الله اعلم بهده المرأة وأعلم بمعاناتها ومن نحن حتى نحكم على مخلوقة الله ادرى بيها الله لا اله الا هو الامر والناهي والحكم على كل مخلوق
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7
37 - duetzenbach الجمعة 29 ماي 2020 - 16:33
هذه ما هي الا ثمار الحريات الفردية والبعد عن الدين
اللهم ارحم عبادك
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38 - سعيد الجمعة 29 ماي 2020 - 16:35
إلى صاحب التعليق 22 قبل أن تتكلم عن امريكا و فرنسا و جب عليك البحث والتحري فما يقع في تلك البلدان من انتحار و جرائم على مر الساعة ماينسيك مثل هذا الجرم.
فرجاء منو افكاركم قبل البوح بها
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39 - عبد اللطيف الجمعة 29 ماي 2020 - 16:38
الحجر الصحي أبان عن حقيقة المغاربة
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1
40 - ahmed الجمعة 29 ماي 2020 - 16:38
نحن مسلمون ولكن استخفينا بدماء بعضنا البعض حتى اصبحت الام تقتل فلادة كبدها الاخ يقتل اخاه والصاحب صاحبته حتى لايدري القاتل لما قتل والمقتول لما قتل اخر زماننا هدا والفتن العضام كقطاع الليلي المضلمة فتمسك بحبل الله
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41 - طيور في الجنة إن شاء الله الجمعة 29 ماي 2020 - 16:40
هذه هي نتيجة العلاقات الرضائية التي يروجون لها. لا حول ولا قوه إلا بالله.
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42 - مواطنة 1 الجمعة 29 ماي 2020 - 16:46
الله ياخذ الحق في الأب المجهول اللي نال من هاد الأم وزاد في حاله ، مادام أن المرأة تعاقب وحدها على ارتكاب الفاحشة ومادام لا تسأل عن الأب ، فإن انتشار أطفال العلاقات الغير شرعية لن يتوقف ولن تتوقف معه معاناة المرأة لأن الرجل ينفض يده من الموضوع بعد انتهاء متعته . لكن يجب أن يعلم أب هاذين الطفلين أن الله سيعاقبه أشد عقاب.
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0
43 - سلام الجمعة 29 ماي 2020 - 16:47
لا اله الا الله محمد رسول الله مهما وقع ومهما صار ذبح وقتل فلذات كبدنا هذا شئ لا يصدق حتى في الخيال ماذا وقع لي مجتمعنا المغربي أصبحنا كل يومين نسمع عن حالات القتل والانتحار.
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1
44 - Mohamed الجمعة 29 ماي 2020 - 16:47
Quelle est la responsabilité d'un enfant né hors mariage? Aucune. Notre culture est très sévère envers les mères célibataires (les pères de ces enfants ne peuvent être connus qu'après enquête et analyse de l'ADN). Certaines mères célibataires subissent des traitements inhumains, qui font naître en elles des sentiments d'indignation et les conduisent à commettre l'irréparable. Nous devons revoir notre attitude des vis à vis des mères célibataires. L'état ou la société civile à travers les associations, devrait, peut être, les protéger contre elles mêmes et contre leurs famille pour ne pas commettre le pire. Nous devons être cléments pour éviter les événements douloureux.
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-1
45 - ولد تازة الجمعة 29 ماي 2020 - 16:48
الله يرحم دوك لوليدات ويجعل ذنوبهم على للي كان السبب والله يحسن عون السيدة للي بدون شك كانت كتعيش حياة الجحيم فمجتمع لا يرحم وإن كان هذا لا يشفع لها ما قامت به ولكن حتى هي بقات فيا حيت تم الاستغلال ديالها جنسيا وتنكر لها الجميع وضاقت بها الدنيا فديك المنطقة المنسية ياربي تكون معها وتغفر ليها وتسامحها فقد تكالب عليها الجهل والفقر وشبه الإنسان
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1
46 - Abdou الجمعة 29 ماي 2020 - 16:51
الاكتئاب اصبح اليوم يصنف بمرض العصر عالميا بعد ان كانت السيدا هي مرض العصر في القرن الماضي.وهذا المرض موجود بكثرة حتى عند الاغنياء.ومن اراد المزيد فليدخل الى غوغل وليبحث عن Dépression
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