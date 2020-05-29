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الرئيسية | حوادث | حجز طن و766 كلغ من مخدر الشيرا بالدار البيضاء

حجز طن و766 كلغ من مخدر الشيرا بالدار البيضاء

حجز طن و766 كلغ من مخدر الشيرا بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 18:26

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز طن و766 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف الشاحنة التي كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة بمحطة أداء الطريق السيار "تيط مليل" بضواحي مدينة الدار البيضاء، بناء على تنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 66 رزمة بلغ وزنها الإجمالي طنا و766 كيلوغرام من المخدرات معبأة بشكل محكم ضمن شحنة من المنتوجات الفلاحية، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومرافقه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف باقي المتورطين الرئيسيين وكذا المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

وتندرج هذه العملية، بحسب البلاغ، في سياق الجهود المشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي لمكافحة شبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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