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الرئيسية | حوادث | الأمن يوضح حقيقة "فيديو" معركة بالأسلحة البيضاء

الأمن يوضح حقيقة "فيديو" معركة بالأسلحة البيضاء

الأمن يوضح حقيقة "فيديو" معركة بالأسلحة البيضاء
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 29 ماي 2020 - 19:30

نفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة مقطع "فيديو" تم تداوله مساء أمس، يظهر فيه أشخاص يتبادلون الضرب والجرح بأسلحة بيضاء، مع تذييله بتعليقات تدعي أنه يوثق لأحداث تزامنت مع إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار وباء كورونا المستجد بالمغرب.

وأوضحت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يفيد مصدر هسبريس، أن الأمر يتعلق بشريط يوثق لأحداث وقعت بمنطقة سيدي بلعباس بالجزائر، وتم تحريف مضمونه وسياقه الحقيقيين، وذلك عن طريق نسبه إلى إحدى المدن المغربية.

وإذ تحرص مصالح الأمن الوطني على تفنيد صحة هذا المقطع، فإنها تشدد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية لتوقيف المتورطين في نشر هذه "الفيديو" المفبرك بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، يؤكد المصدر نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mohssene Tahchane الجمعة 29 ماي 2020 - 19:42
يجب على الموطن المغرب أن يتحقق من المعلمة و أن لا يسهم في إنتشر الاخبار الزائف التي تمس بي أمن البلد
#المغرب_المغربية
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2 - sun shine state الجمعة 29 ماي 2020 - 19:42
il y a des marocains qui ont des cailloux a la place du cerveau
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12
3 - SKIZO الجمعة 29 ماي 2020 - 19:43
صراحة بعض الاطراف المعادية للمملكة المغربية تحاول دائما الاصتياد في المياه القذرة لكنها لا تحصل الا على غلة ملوثة تتناولها هي و مؤيديها من هاؤولاء الصيادين الهواة اللذين يستعملون الصراصير و الذباب كطعم في غير محله,لكن الدولة المغربية والشعب المغربي خلف جلالة الملك لمساعدتهم في تجرع مرارة القذارة التي يصتادون منها.
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4 - سامي الجمعة 29 ماي 2020 - 19:45
يجب عدم التساهل مع اي شخص حاول النيل من سمعة المغرب أو حرض على الفتنة .
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13
5 - bensaid الجمعة 29 ماي 2020 - 19:46
انا مع معاقبة الكذابين و المضللين. لكنني مع حرية التعبير و النشر الحقيقيين.
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