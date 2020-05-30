24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جهة فاس تسجّل 60 متعافيا وصفر إصابة بكورونا
- وداعا سي عبد الرحمن
- وداعا صاحب "أحاديث فيما جرى" ..
- "تبون" ينعي اليوسفي: ساند الثورة الجزائرية وحلم باتحاد مغاربي
- الملك ينعي عبد الرحمان اليوسفي: نِعْمَ رجل الدولة الحكيم والمحنك
رحيل عبد الرحمن اليوسفي .. كان فينا "مجاهد وسياسيٌّ شريف" (5.00)
- المرض ينهي حياة الوزير الأول الأسبق "سي عبد الرحمان اليوسفي" - (788)
- رحيل عبد الرحمن اليوسفي .. كان فينا "مجاهد وسياسيٌّ شريف" - (267)
- الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة - (136)
- الخلاف يتجدد بين الأسر والمدارس الخاصة حول أداء المستحقات - (133)
- وزير الصحة يُكذب نفسه .. والارتباك يعم المغاربة العالقين بالخارج - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عشريني يتسبب في مقتل زوجته بإيموزار كندر
فتحت مصالح الدرك الملكي بإيموزار كندر بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ظروف وملابسات وخلفيات تعريض شخص، يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، ويشتغل مصلحا للدراجات، زوجته لضرب وجرح أفضى إلى وفاتها.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الزوجة الهالكة، البالغة من العمر نحو 25 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة عصر الجمعة، داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، متأثرة بإصابتها البليغة الناجمة عن تعرضها، في وقت سابق من هذا اليوم، للاعتداء على يد شريك حياتها.
وأبرزت المصادر ذاتها أن الهالكة كانت ضحية هذا الاعتداء في طريق عودتها، رفقة زوجها، إلى بيت الزوجية الكائن بحي المشاشة بإيموزار كندر، مشيرة إلى أن المشتبه فيه فر إلى وجهة مجهولة تاركا زوجته ممدة ومغمى عليها في الشارع العام.
وقالت المصادر ذاتها إن الزوجين كانا على خلاف دائم في ما بينهما، ولهما من زواجهما طفلة واحدة تعيش مع جدتها من جهة الأم، مشيرة إلى أن المشتبه فيه، الذي ينحدر من مدينة فاس، حديث الخروج من السجن بعد إدانته بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالاعتداء على زوجته في واقعة سابقة.