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كُتّاب وآراء
الأمن يفكك عصابة متخصصة في ترويج المخدرات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أول أمس، 3 مشتبه فيهم، فتاة وشخصان من ذوي السوابق القضائية، يشكل أحدهما موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات.
وعلى إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في اليوم عينه، للشرطة القضائية؛ تمكنت الأخيرة من توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة مكتراة، مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة إلى مدينة مراكش.
ومكنت عمليات التفتيش التي خضعت لها ممتلكات عقارية في ملكية أحد المشتبه فيهم، عن حجز 200 غرام من الكوكايين، ومبلغ مالي وهواتف نقالة تستعمل في عمليات ترويج المخدرات، وتوقيف فتاة يشتبه في تورطها في هذا النشاط الإجرامي.
ووُضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.