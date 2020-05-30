24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2905:1512:3016:1019:3621:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: طبيب يرفض فحص طفلة مغتصبة بتارودانت (5.00)

  2. رحيل عبد الرحمن اليوسفي .. كان فينا "مجاهد وسياسيٌّ شريف" (5.00)

  3. قاعات مغطاة تحتضن امتحانات شهادة البكالوريا (5.00)

  4. في رثاء الزعيم عبد الرحمن اليوسفي (5.00)

  5. رئيس "الكاف" يعترف بتعرضه للتهديد في نهائي "الوداد والترجي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | درك الفقيه بن صالح يفكك معملا لصناعة "الماحيا"

درك الفقيه بن صالح يفكك معملا لصناعة "الماحيا"

درك الفقيه بن صالح يفكك معملا لصناعة "الماحيا"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 30 ماي 2020 - 10:05

فككت عناصر الدرك الملكي بالمركزين الترابيين أولاد عياد وسوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، عصر الجمعة، واحدا من أكبر المعامل السرية لترويج الخمور و"الماحيا" بدوار "البعارة"، التابع لقيادة أولاد ناصر دائرة بني موسى الغربية.

وأفادت مصادر هسبريس أن القائد الإقليمي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، فكك بتنسيق مع قائدي المركزين المذكورين، وبدعم من عناصر أمنية تابعة لمركز الدرك الملكي بأولاد أزمام، معملا سريا يتواجد بمنطقة تقاطع نفوذ المراكز المذكورة على مشارف نهر أم الربيع.

وكشفت المصادر ذاتها أن العملية، التي تمت فيها الاستعانة بالكلاب المدربة، أسفرت عن حجز 04 أطنان من التين الجاف (الشريحة)، وأزيد من 1000 لتر من مسكر "الماحيا" قابل للاستهلاك، وحوالي طن من سكر "السانيدة"، وكمية مهمة من الخميرة، ومعدات استخدمت عناصر الدرك شاحنة للإغاثة لتفكيكها ونقلها إلى مركز أولاد عياد.

وجرى تفكيك المعمل السري بعد عملية مماثلة بداية الأسبوع الجاري، إذ أسفرت عن حجز أزيد من 1100 لتر من مسكر "الماحيا"، و7 أطنان من "الشريحة المخمرة"، بمنطقة تابعة لقيادة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.