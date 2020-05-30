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كُتّاب وآراء
درك الفقيه بن صالح يفكك معملا لصناعة "الماحيا"
فككت عناصر الدرك الملكي بالمركزين الترابيين أولاد عياد وسوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، عصر الجمعة، واحدا من أكبر المعامل السرية لترويج الخمور و"الماحيا" بدوار "البعارة"، التابع لقيادة أولاد ناصر دائرة بني موسى الغربية.
وأفادت مصادر هسبريس أن القائد الإقليمي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، فكك بتنسيق مع قائدي المركزين المذكورين، وبدعم من عناصر أمنية تابعة لمركز الدرك الملكي بأولاد أزمام، معملا سريا يتواجد بمنطقة تقاطع نفوذ المراكز المذكورة على مشارف نهر أم الربيع.
وكشفت المصادر ذاتها أن العملية، التي تمت فيها الاستعانة بالكلاب المدربة، أسفرت عن حجز 04 أطنان من التين الجاف (الشريحة)، وأزيد من 1000 لتر من مسكر "الماحيا" قابل للاستهلاك، وحوالي طن من سكر "السانيدة"، وكمية مهمة من الخميرة، ومعدات استخدمت عناصر الدرك شاحنة للإغاثة لتفكيكها ونقلها إلى مركز أولاد عياد.
وجرى تفكيك المعمل السري بعد عملية مماثلة بداية الأسبوع الجاري، إذ أسفرت عن حجز أزيد من 1100 لتر من مسكر "الماحيا"، و7 أطنان من "الشريحة المخمرة"، بمنطقة تابعة لقيادة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.