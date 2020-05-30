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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي بشفشاون يحجز أطنانا من الحشيش

الدرك الملكي بشفشاون يحجز أطنانا من الحشيش

الدرك الملكي بشفشاون يحجز أطنانا من الحشيش
هسبريس من تطوان
السبت 30 ماي 2020 - 02:23

أحبطت عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون، الجمعة، عملية تهريب شحنة كبيرة من المخدرات كانت معدة لنقلها صوب أوروبا، كانت محملة ومخبأة بعناية على متن سيارتين، وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان من أجل محاربة التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية تمت بجماعة بني صالح بضواحي شفشاون، خلال تفتيش المركبتين اللتين أثارتا شكوك دورية عناصر الدرك الملكي، ومكنت العملية من حجز طن و100 كيلوغرام من مخدر الحشيش.

وفي الوقت الذي تمكن فيه أحد سائقي السيارتين من الفرار إلى وجهة مجهولة، فتحت المصالح الدركية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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