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كُتّاب وآراء
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خمسيني ينتحر شنقا في "كْرُونا" نواحي الدريوش
السبت 30 ماي 2020 - 14:20
وضع شخص في عقده الخامس، صباح اليوم، حدًّا لحياته شنقا بواسطة حبل مربوط إلى عمود ناقل لأسلاك التيار الكهربائي عالي التوتّر قرب مقرّ سكنه بجماعة "كْرُونا" نواحي الدريوش.
وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك أب لابنين ويكتري شقة في الجماعة ذاتها، وقد استغل خلو المكان حوالي الساعة السابعة صباحا ليشنق نفسه لأسباب ما زالت غير معروفة.
وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي قامت بتحرير محضر معاينة في الحادثة، كما جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني لإخضاعه للمعاينة الطبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - السلام عليكم السبت 30 ماي 2020 - 14:35
كل هذه الانتحارات والجرائم التي نقرأ عنها كل يوم لها ارتباط بالازمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم الشعب بسبب جائحة كورونا التي فضحت المستور وأبانت عن الهشاشة المادية والروحية التي يعيشها المجتمع المغربي
3 - med السبت 30 ماي 2020 - 14:47
دائما أسباب غير معروفة . سبحان الله. اتقوا الله في عباده .
4 - rme1974 السبت 30 ماي 2020 - 14:48
le corona du maroc c est le corona suicide des marocains. personne ne supporte le confinement et les marocains sont malades de rester à la maison sans argent . il vaut mieux deconfine sinon la moitié des gens vont se pendre
5 - زكري☆ السبت 30 ماي 2020 - 15:02
لاحول ولاقوة الا بالله صراحة قيلة الايمان و الصبر ولا تقتلوا انفسكم ....
6 - أستاذة وطنية السبت 30 ماي 2020 - 15:14
لا الصراعات العائلية ولا الفقر يا اخواني كان ابدا سببا في الانتحار لأننا عشنا ظروفا في أواخر الستينات وبداية السبعينات الفقر المدقع لو شاءت الاقدار ان حصلنا على دلاحة وطرف الخبز او مرقة بالبطاطة خالية من الزيت والتواصل لكنا من أسعد الناس لان الفقر كان دافعا لاجتهادنا ومزاحمة أبناء الأغنياء للوصول إلى مرادنا وتغيير احوالنا وأحوال اسرتنا فهذه السنة الحمد لله الخضر رخيصة الثمن لأنها لم يتم تصدير ها المساعدات كانت موجودة تحركت القلوب الرحيمة وساعدت اسرا فأقول قلة القناعة والرضى بالمكتوب هي السبب وحتى الكسل في تحصيل لقمة العيش قد تدفع إلى الانتحار اللهم اهد من خلقت لطريق الصواب
7 - مسعود السبت 30 ماي 2020 - 15:31
عدد الوفيات بالانتحار اكثر من عدد وفيات بمرظ كورونا حلل وناقش والله الى الشعب وصلات له اللعظم
8 - حمو السبت 30 ماي 2020 - 15:40
غير بناتنا والله ينتحر النص في الشعب بسبب الحكرة والتهميش حتى يقولك لاسباب مجهولة
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