خمسيني ينتحر شنقا في "كْرُونا" نواحي الدريوش

هسبريس من الناظور

وضع شخص في عقده الخامس، صباح اليوم، حدًّا لحياته شنقا بواسطة حبل مربوط إلى عمود ناقل لأسلاك التيار الكهربائي عالي التوتّر قرب مقرّ سكنه بجماعة "كْرُونا" نواحي الدريوش.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الهالك أب لابنين ويكتري شقة في الجماعة ذاتها، وقد استغل خلو المكان حوالي الساعة السابعة صباحا ليشنق نفسه لأسباب ما زالت غير معروفة.

وحلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التي قامت بتحرير محضر معاينة في الحادثة، كما جرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسني لإخضاعه للمعاينة الطبية.