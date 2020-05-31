عناصر الدرك الملكي توقف "الطيّارة" نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالبروج بإشراف من قائد سرية سطات، السبت، من توقيف مشتبه في ترويجه المخدرات الصلبة ملقّب بـ"الطيّارة"، بعدما كان موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل الدرك الملكي والأمن الوطني في قضايا مختلفة قاربت 100 مذكرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بمركز البروج وضعت كمينا محكما على مستوى إحدى الجماعات الترابية بدائرة البروج، حيث أفلحت في توقيف بارون المخدرات المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة رغم محاولة الفرار، تبيّن في ما بعد أنها تحمل صفائح مزوّرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفتيش الاحترازي لكل من المشتبه فيه والعربة أسفر عن حجز كمية من المخدرات الصلبة، ومبلغ مالي مهمّ، فضلا عن أسلحة بيضاء وهواتف نقّالة، ليتم اقتياد الموقوف نحو مركز درك البروج وقطر سيارته نحو المحجز لفائدة البحث.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل نقله إلى سرية سطات، بعد دخول المركز القضائي للدرك بعاصمة الشاوية على خط البحث التمهيدي قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالقضية.