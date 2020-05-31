"درون دركية" توقف تاجر مخدرات في وادي أمليل

هسبريس من فاس

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بوادي أمليل من توقيف شخص، مبحوث عنه بموجب 25 مذكرة بحث من أجل الاتجار بالمخدرات، وذلك بدوار القبة التابع لجماعة غياتة الغربية في إقليم تازة.

ووفق ما أوردته مصادر هسبريس فقد سُخرت في تعقب المعني بالأمر "ز.ع" المتزوج والبالغ من العمر 35 سنة، ومراقبة محيط منزله، طائرة "درون"، وذلك تحسبا لفراره واستغلاله تضاريس المنطقة وجنح الظلام للإفلات من ملاحقة العناصر الدركية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم توقيف المبحوث عنه داخل مخبأ تحت أرضي بمنزله، بعد نصب كمين محكم له، موردة أن عملية المداهمة والتفتيش لمحل إقامته مكنت من حجز نحو كيلوغرام واحد من مخدر "الشيرا" وكمية من "الكيف".

وتم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، لأجل البحث، حسب المصادر نفسها.