الشرطة توقف متورطين في نشر محتويات إباحية‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع نظيرتها بكل من فاس والجديدة، مساء الجمعة وصباح السبت، شخصين يشتبه في تورطهما في نشر وتبادل محتويات رقمية إباحية وعرضها للتداول بين أطفال قاصرين.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد كانت والدة طفل قاصر سجلت شكاية لدى مصالح أمن الرباط، تكشف فيها توصل الأخير بمقطع "فيديو" مدته دقيقتان على هاتفه المحمول، يوثق لممارسات إباحية وقعت بالخارج، تتضمن استغلالا جنسيا لضحية قاصر.

وتم، وفق المصدر ذاته، فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في القضية، مكن من توقيف المشتبه فيه الذي أرسل الشريط الإباحي بمدينة الجديدة، كما تم توقيف المشتبه فيه الثاني بمدينة فاس، الذي يشتبه في كونه من طلب الشريط المذكور وأعطى رقم هاتف القاصر عن طريق الخطأ.

وفي السياق نفسه، "كانت المصلحة الأمنية المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة رصدت هذا المقطع الإباحي ومحتويات أخرى مماثلة منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى إخضاعها للخبرات الضرورية وللأبحاث الجنائية اللازمة، بغرض الكشف عن مروجيها وناشريها"، يورد البلاغ.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، وأحدهما طالب في معهد للتكنولوجيا التطبيقية، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بهدف توقيف كل الأشخاص المتورطين في نشر وتقاسم هذه المحتويات الإباحية وعرضها للتداول بين ضحايا قاصرين.