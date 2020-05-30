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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يندلع في مصنع شركة يابانية بطنجة

حريق مهول يندلع في مصنع شركة يابانية بطنجة

حريق مهول يندلع في مصنع شركة يابانية بطنجة
هسبريس من طنجة
السبت 30 ماي 2020 - 19:10

التهم حريق مهول، مساء اليوم السبت بالمنطقة الصناعية كزناية بطنجة، أحد المصانع التابعة لشركة "Fujikura" اليابانية.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة، دون أن يتم التأكد لحد اللحظة من وجود أية خسائر بشرية.

وفي وقت تواصل عناصر الوقاية المدنية محاولاتها للسيطرة على الحريق، لا زال لم يعرف لحد الآن أسباب اندلاعه.

أنقر هنا لمشاهدة فيديو مباشر للحريق على صفحة هسبريس في فيسبوك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - زين العابدين السبت 30 ماي 2020 - 19:17
ما اصعب هاته الشهور انتحارات حرائق حزن الم فراق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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22
2 - احمد السبت 30 ماي 2020 - 19:36
نتمنى أن لا يكون احد داخل المصنع للهم لطف بعبادك
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38
3 - مول الببوش السبت 30 ماي 2020 - 19:38
اللهم لطفك، اللهم يسر أمر أبناء هذا الوطن في حياة يرضاها الله وكن سدا منيعا بيننا وبين كل المتربصين بهذا الوطن من أعداء ظاهرين أو مختفين٠ إكفنا شرهم يارب٠
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20
4 - nabil missaoui السبت 30 ماي 2020 - 19:43
الله يلطق بنا وصافي هادشي ما بقا يعجب
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9
5 - محمد رحاوي السبت 30 ماي 2020 - 19:49
لطفك يا رب اللهم اجعل بلدنا امنا اللهم ابعد عنه كل شر يجب ان نحافض على المكتسبات قدر الامكان فما احوج بلادنا للاستثمارات نريد السير الى الامام .
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12
6 - نذى السبت 30 ماي 2020 - 19:49
نتمنى أن لا يكون حريق مفتعل من أجل التأمين في هذه الظروف الصعبة.
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12
7 - Abdou السبت 30 ماي 2020 - 20:05
مثل هذه الكاوارت اسبابها التهور و عدم اخذ الاحتياطات اللازمة. نسأل الله السلامة.
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