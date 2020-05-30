حريق مهول يندلع في مصنع شركة يابانية بطنجة

هسبريس من طنجة

التهم حريق مهول، مساء اليوم السبت بالمنطقة الصناعية كزناية بطنجة، أحد المصانع التابعة لشركة "Fujikura" اليابانية.

ووفق مصادر من عين المكان، فإن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة، دون أن يتم التأكد لحد اللحظة من وجود أية خسائر بشرية.

وفي وقت تواصل عناصر الوقاية المدنية محاولاتها للسيطرة على الحريق، لا زال لم يعرف لحد الآن أسباب اندلاعه.

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