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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يوقع بشابين في قبضة أمن كلميم
أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بمدينة كلميم، السبت، شخصين ينشطان في ترويج وحيازة المخدرات والاتجار فيها.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن المعنيين بالأمر، من ذوي السوابق القضائية، أُوقفا بعد كمين محكم نصبته لهما المصالح الأمنية بحي الرجاء فالله، ليُضبطا وبحوزتهما كمية من مخدر الشيرا معدة للبيع.
كما أسفر التفتيش الذي هم مسكنيْ المشتبه فيهما، عن العثور على أسلحة بيضاء ومبالغ مالية مستخلصة من عائدات هذه الأنشطة الممنوعة.
واحتُفظ بالموقوفين البالغين من العمر 23 و35 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية قصد توقيف بقية شركائهما المحتملين، في انتظار التقديم أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية كلميم، من أجل متابعتهما حسب الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهما.