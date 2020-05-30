24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/05/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:29
|05:15
|12:30
|16:10
|19:36
|21:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "تبون" ينعي اليوسفي: ساند الثورة الجزائرية وحلم باتحاد مغاربي
- تطبيق يروم الحماية من "كورونا" والتلاعب بالمعلومات الشخصية
- جهاز لتعقيم الغرف
- مسؤول في الترجي يكشف تفاصيل جلسة "الطاس"
- سلطات ورزازات تشرع في إعادة الطلبة العالقين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رضيعة متخلى عنها تستنفر مصالح الأمن بكلميم
السبت 30 ماي 2020 - 22:27
عثر مواطنون، السبت، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها في ظروف غامضة، بالقرب من المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم.
واستدعى الأمر انتقال السلطة المحلية وعناصر الشرطة، قصد تجميع المعطيات الأولية من مكان الواقعة، والإشراف على عملية نقل الرضيعة نحو المستشفى، من أجل إخضاعها للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها الصحية، قبل إحالتها على إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، فُتح بحث معمق في النازلة، بغية الوصول إلى هوية الجهة المجهولة المتورطة في التخلي عن الرضيعة المذكورة، وتحديد جميع الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - أبو رقية السبت 30 ماي 2020 - 22:58
هذه هي نتائج ممارسة ما حرم الله الإقتراب منه .. الله ياخذ الحق
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2