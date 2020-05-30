رضيعة متخلى عنها تستنفر مصالح الأمن بكلميم

مصطفى البكار

عثر مواطنون، السبت، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها في ظروف غامضة، بالقرب من المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم.

واستدعى الأمر انتقال السلطة المحلية وعناصر الشرطة، قصد تجميع المعطيات الأولية من مكان الواقعة، والإشراف على عملية نقل الرضيعة نحو المستشفى، من أجل إخضاعها للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها الصحية، قبل إحالتها على إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فُتح بحث معمق في النازلة، بغية الوصول إلى هوية الجهة المجهولة المتورطة في التخلي عن الرضيعة المذكورة، وتحديد جميع الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية.