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الرئيسية | حوادث | رضيعة متخلى عنها تستنفر مصالح الأمن بكلميم

رضيعة متخلى عنها تستنفر مصالح الأمن بكلميم

رضيعة متخلى عنها تستنفر مصالح الأمن بكلميم
مصطفى البكار
السبت 30 ماي 2020 - 22:27

عثر مواطنون، السبت، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها في ظروف غامضة، بالقرب من المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة كلميم.

واستدعى الأمر انتقال السلطة المحلية وعناصر الشرطة، قصد تجميع المعطيات الأولية من مكان الواقعة، والإشراف على عملية نقل الرضيعة نحو المستشفى، من أجل إخضاعها للفحوصات الطبية للتأكد من سلامتها الصحية، قبل إحالتها على إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فُتح بحث معمق في النازلة، بغية الوصول إلى هوية الجهة المجهولة المتورطة في التخلي عن الرضيعة المذكورة، وتحديد جميع الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبو رقية السبت 30 ماي 2020 - 22:58
هذه هي نتائج ممارسة ما حرم الله الإقتراب منه .. الله ياخذ الحق
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2 - lahbil السبت 30 ماي 2020 - 23:17
الشعب اللي تيرمي أولادو ماعمرك تفرح ليه
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