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كُتّاب وآراء
السرقة تحت التهديد توقع بشاب في قبضة الأمن
تمكنت العناصر الأمنية بمنطقة بنسودة بمدينة فاس من إيقاف شخص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه تورطه في قضايا تتعلق بالسرقات بالعنف باستعمال دراجة نارية في حق ضحيتين، طالت هاتفيهما المحمولين ومبالغ مالية.
ووفقَ ما أورده مصدر أمني، فقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، البالغ من العمر 20 سنة، وهو من ذوي السوابق العديدة في مجال السرقات بالعنف، بعد أن تفاعلت مصالح الأمن بجدية وسرعة إثر توصلها بشكايتين تتعلقان بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض بحي الأدارسة.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وشريكه في هذه الأفعال الإجرامية، وبالتالي إلقاء القبض عليه وحجز الدراجة النارية بعد ساعات قليلة من اقتراف هذا الفعل الإجرامي؛ فيما تمكن شريكه من الفرار.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ورصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه؛ فيما يبقى البحث جاريا في حق شريكه، يوضح المصدر ذاته.