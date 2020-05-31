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كُتّاب وآراء
تهديدات بالأسلحة البيضاء تورط شخصين في فاس
قال مصدر أمني إن ولاية أمن فاس تفاعلت بجدية كبيرة مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الأربعاء الماضي، يظهر شخصين يقومان بتهديد المارة بواسطة السلاح الأبيض.
وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما من لدن العناصر الأمنية بعد رصد مقطع الفيديو، يورد مصدر هسبريس، والأبحاث والتحريات الميدانية أسفرت عن تحديد مكان وجودهما بخلاء مظلم؛ ما مكن من إيقافهما وحجز الأسلحة البيضاء على الرغم من عدم تسجيل أي شكاية حول هذه الواقعة، فيما تمكن شخص ثالث كان برفقتهما من الفرار.
وقد وُضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية ،رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد دوافع وخلفيات هذا الفعل الإجرامي، وكذا إيقاف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال الإجرامية؛ فيما تبقى الأبحاث جارية من أجل إيقاف المشتبه فيه الثالث الذي جرى تشخيص هويته، يوضح المصدر ذاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
وهذا الحديث يعتبر كل من يشهر بسيف أو سكين في وجه إنسان مهما كان فإنه ملعون مما يدل على أن الإسلام يحرم إرهاب الناس وخلق الهلع بينهم.