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كُتّاب وآراء
الدرك الملكي يحجز 4 قناطير من مخدر الحشيش
تمكنت عناصر الدّرك الملكي بدار الكبداني، في إقليم الدريوش، من حجز كمية مهمة من المخدرات، تقّدر بـ400 كيلوغرام معدّة للتّهريب الدولي، بأحد المنازل المهجورة بجماعة "آيت مايت".
وجاء تحرّك عناصر الدرك الملكي، بناءً على إخبارية دقيقة، صوب الوجهة المحدّدة؛ معززة بكلاب مدرّبة وتحت إشراف ميداني من القائد الإقليمي للدرك الملكي بالدريوش.
عملية مداهمة المنزل أسفرت عن حجز القناطير الأربعة من "القنب الهندي"؛ معبّأة وملفوفة بعناية استعدادا لتهريبها دوليا عبر أحد المسالك البحرية.
ونُقل المحجوز صوب مقرّ فرقة الدرك الملكي بدار الكبداني، فيما فُتح تحقيق بخصوص القضية لمعرفة حيثياتها، وتحديد هويات الأشخاص المتورطين.