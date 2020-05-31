24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1413:3017:1020:3722:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هتك عرض طفلة في مراكش يثير تنديدا حقوقياً (5.00)

  2. رُفْقَةُ عُمُر .. النقيب الصديقي يستحضر المسار الفريد للفقيد اليوسفي (5.00)

  3. عناصر الدرك الملكي توقف "الطيّارة" نواحي سطات (5.00)

  4. تفاصيل الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة (5.00)

  5. مؤسسات للتعليم الخصوصي تخفض رسوم الأداء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يحجز 4 قناطير من مخدر الحشيش

الدرك الملكي يحجز 4 قناطير من مخدر الحشيش

الدرك الملكي يحجز 4 قناطير من مخدر الحشيش
هسبريس من الناظور
الأحد 31 ماي 2020 - 19:45

تمكنت عناصر الدّرك الملكي بدار الكبداني، في إقليم الدريوش، من حجز كمية مهمة من المخدرات، تقّدر بـ400 كيلوغرام معدّة للتّهريب الدولي، بأحد المنازل المهجورة بجماعة "آيت مايت".

وجاء تحرّك عناصر الدرك الملكي، بناءً على إخبارية دقيقة، صوب الوجهة المحدّدة؛ معززة بكلاب مدرّبة وتحت إشراف ميداني من القائد الإقليمي للدرك الملكي بالدريوش.

عملية مداهمة المنزل أسفرت عن حجز القناطير الأربعة من "القنب الهندي"؛ معبّأة وملفوفة بعناية استعدادا لتهريبها دوليا عبر أحد المسالك البحرية.

ونُقل المحجوز صوب مقرّ فرقة الدرك الملكي بدار الكبداني، فيما فُتح تحقيق بخصوص القضية لمعرفة حيثياتها، وتحديد هويات الأشخاص المتورطين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.