درك سطات يتصدى لتهريب السجائر و"المعسّل"

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا للاشتباه فيه بتهريب السجائر وتبغ "المعسّل" بواسطة ناقلة، بعد توقيفه بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والدار البيضاء على مستوى النقطة الكيلومترية 103 في النفوذ الترابي لعاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع أفراد تابعين لكوكبة الدراجات النارية بسطات، تمكّنت من توقيف شاحنة قادمة من مدينة أكادير في اتجاه الدار البيضاء، تبيّن فيما بعد أنها محمّلة بمواد مهرّبة تتعلّق بما يقارب 50 ألف علبة سجائر من أنواع مختلفة، فضلا عن 3 أطنان من مادة التبغ "المعسل" المستعمل في التدخين بواسطة "النارجيلة" المعروفة بـ"الشيشة".

وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك بسطات، حجزت عناصر الدرك الملكي المواد المهرّبة، وقامت بقطر الشاحنة ووضعها بالمحجز بمدينة سطات، مع اقتياد السائق نحو مقر سرية الدرك بالمدينة نفسها، قصد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي لكشف جميع الظروف المحيطة بعملية التهريب، قبل عرضه اليوم الأحد أمام ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقه.