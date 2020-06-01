24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1020:3722:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هتك عرض طفلة في مراكش يثير تنديدا حقوقياً (5.00)

  2. رسالة من مغاربة العالم (5.00)

  3. مؤسسات للتعليم الخصوصي تخفض رسوم الأداء (5.00)

  4. العنف يقسم المتظاهرين بالولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  5. الصورة بين المجال الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | درك سطات يتصدى لتهريب السجائر و"المعسّل"

درك سطات يتصدى لتهريب السجائر و"المعسّل"

درك سطات يتصدى لتهريب السجائر و"المعسّل"
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 01 يونيو 2020 - 03:12

عرضت عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة، شخصا للاشتباه فيه بتهريب السجائر وتبغ "المعسّل" بواسطة ناقلة، بعد توقيفه بالطريق السيار الرابطة بين مراكش والدار البيضاء على مستوى النقطة الكيلومترية 103 في النفوذ الترابي لعاصمة الشاوية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي، بتنسيق مع أفراد تابعين لكوكبة الدراجات النارية بسطات، تمكّنت من توقيف شاحنة قادمة من مدينة أكادير في اتجاه الدار البيضاء، تبيّن فيما بعد أنها محمّلة بمواد مهرّبة تتعلّق بما يقارب 50 ألف علبة سجائر من أنواع مختلفة، فضلا عن 3 أطنان من مادة التبغ "المعسل" المستعمل في التدخين بواسطة "النارجيلة" المعروفة بـ"الشيشة".

وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك بسطات، حجزت عناصر الدرك الملكي المواد المهرّبة، وقامت بقطر الشاحنة ووضعها بالمحجز بمدينة سطات، مع اقتياد السائق نحو مقر سرية الدرك بالمدينة نفسها، قصد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي لكشف جميع الظروف المحيطة بعملية التهريب، قبل عرضه اليوم الأحد أمام ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.