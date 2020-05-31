قاتل زوجته بمطرقة يسلم نفسه إلى درك صفرو

رشيد الكويرتي من فاس

سلم، مساء الأحد، المشتبه في تسببه في مقتل زوجته بإيموزار كندر نفسه للمركز القضائي للدرك الملكي بصفرو، إذ وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه الجريمة.

ووفقا لما أورده مصدر هسبريس، فإن المشتبه فيه سلم نفسه مصحوبا بوالده، بعدما لاذ بالفرار تاركا زوجته بين الحياة والموت، بعد اعتدائه عليها باستعمال مطرقة حديدية، ضواحي منطقة عين الشقف قرب مدينة فاس.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى أول أمس الجمعة، بعدما اعتدى المشتبه فيه على زوجته بالضرب والجرح غير بعيد عن مكان إقامتهما بحي المشاشة بإيموزار كندر، ما أفضى إلى وفاتها بعد نقلها صوب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، عقب فترة قصيرة من إدخالها إليه.

ويشتغل المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، في إصلاح الدراجات بإيموزار كندر، كما أنه أب لطفلة واحدة.