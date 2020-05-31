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الرئيسية | حوادث | مقلب "فيديو كورونا" يقود 3 أشخاص إلى التوقيف

مقلب "فيديو كورونا" يقود 3 أشخاص إلى التوقيف

مقلب "فيديو كورونا" يقود 3 أشخاص إلى التوقيف
هسبريس من فاس
الأحد 31 ماي 2020 - 22:50

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف مصالح النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام 3 أشخاص على محاولة تصوير مقلب مع فتاة عشرينية، مساء السبت، بحي تغاث، عبر إيهامها بكونها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس، فإن المعنيين بالأمر، الذي سخروا سيارة خفيفة في ملك والد أحدهم، كانوا يهدفون من وراء القيام بهذا المقلب إلى تصوير ردود أفعال الفتاة، حول تلقيها خبر إصابتها بفيروس "كورونا" في شريط فيديو، قصد نشره على قناتهم على "يوتيوب"، بحثا منهم عن نسب مشاهدة عالية.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لهسبريس أن عملية توقيف المشتبه فيهم، وهم طالبان وتلميذ، من طرف العناصر الأمنية، جاءت إثر تلقيها مكالمة في الموضوع من طرف والد الفتاة المعنية، مشيرا إلى أن مصالح النيابة العامة المختصة قررت إحالة الأشخاص الثلاثة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإخضاعهم للبحث.

وأكد المصدر الأمني ذاته، أن ما تم تداوله بخصوص هذه الواقعة من ادعاءات بانتحال المشتبه فيهم صفة أطر طبية، ومطالبتهم الفتاة بمرافقتهم على متن السيارة لإخضاعها للتحاليل المخبرية ضد فيروس "كورونا"، بغرض اختطافها أو تعريضها للسرقة، لا أساس لها من الصحة.

ووُضع اثنان من المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما وُضع المشتبه فيه الثالث تحت الملاحظة القضائية لكونه لا يزال قاصرا، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، يضيف مصدر الجريدة.

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